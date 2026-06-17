АҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилди

·0·Иқтисодиёт
АҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилди

АҚШнинг Иллинойс штати губернатори ЖБ Притзкер криптовалюта саноати вакилларининг кескин эътирозларига қарамай, рақамли активлар билан боғлиқ операциялар учун янги солиқ турини кўзда тутувчи қонунни имзолади. 55,9 миллиард долларлик штат бюджетининг бир қисми сифатида қабул қилинган ушбу ҳужжат крипто-транзакциялар учун 0,2 фоизлик "привилеге тах" (имтиёз солиғи) жорий этилишини белгилаб берди. Бу АҚШ тарихида рақамли активлар фойдаланувчилари учун даромад ёки фойдадан қатъи назар қўлланиладиган биринчи шундай солиқ тизимидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги тартибга кўра, рўйхатдан ўтган платформаларда амалга ошириладиган барча турдаги рақамли активлар ҳаракати солиққа тортилади. Crypto Коунсил фор Инноватион (КСИ) каби нуфузли ташкилотлар губернаторни ушбу бандга вето қўйишга чақирган эди. Уларнинг фикрича, бундай чора Иллинойс аҳолиси учун асоссиз молиявий юк юклайди ва штатдаги технологик инновациялар ривожига тўсқинлик қилади.

Саноат вакилларининг хавотирлари ва оқибатлар

КСИ вакиллари Х ижтимоий тармоғида эълон қилган баёнотда таъкидланишича, ушбу солиқ режими мисли кўрилмаган даражада адолатсиздир. Экспертларнинг фикрича, фақат технологик хусусиятига кўра активларни солиққа тортиш блокчейн соҳасида фаолият юритаётган компанияларни штатни тарк этишга мажбур қилиши мумкин. БДО УСА солиқ фирмаси таҳлилига кўра, мазкур қонун нафақат маҳаллий, балки ушбу штатда мижозларига эга бўлган бошқа ҳудудлардаги компанияларга ҳам таъсир кўрсатади.

Бундан ташқари, штатда фаолият юритувчи рақамли активлар брокерлари эндиликда мажбурий рўйхатдан ўтишлари ва ҳисобот беришнинг янги қоидаларига риоя қилишлари шарт. Бу эса кичик ва ўрта бизнес субъектлари учун қўшимча маъмурий тўсиқларни келтириб чиқариши кутилмоқда. Мазкур тартиб 2027-молия йили бюджетининг таркибий қисми сифатида кучга киради.

Глобал ва миллий контекст

Ҳозирда АҚШ Конгресси криптовалюталар учун ягона миллий солиқ тизими устида ишламоқда. Шунингдек, соҳа вакиллари федерал даражадаги Дигитал Ассетс анд Консумер Протектион Акт (ДАКПА) қоидаларига мослашиш жараёнини бошидан кечирмоқда. Бундай шароитда Иллинойс штатининг алоҳида солиқ жорий этиши инвесторлар ва фойдаланувчилар орасида тушунмовчиликларни келтириб чиқариши табиий.

А16з Crypto компаниясининг сиёсий масалалар бўйича раҳбари Милес Женнингс ушбу қонунни АҚШдаги "криптовалюталарга қарши энг кескин чоралардан бири" деб атади. Унинг фикрича, молия сектори жадал суръатлар билан блокчейн технологияларига ўтаётган бир пайтда, бундай чекловлар штат иқтисодиётини замонавий тараққиётдан узиб қўйиши мумкин.

Ўзбекистон каби рақамли активлар соҳаси жадал тартибга солинаётган мамлакатлар учун ҳам АҚШнинг ушбу тажрибаси ўзига хос сигнал бўлиши мумкин. Криптовалюта биржалари ва майнерлар фаолияти қонуний асосга келтирилаётган бир пайтда, солиқ юкининг ортиши кўпинча капиталнинг бошқа юрисдикцияларга оқиб кетишига сабаб бўлади. Иллинойс мисолида бу жараён қанчалик самарали ёки зарарли бўлишини вақт кўрсатади.

BitcoinКриптовалютаАҚШСолиқБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаАҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаБугун, 02:30Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Бугун, 22:39Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиТокенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиБугун, 20:53АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиАҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиБугун, 19:57Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 19:56АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврАҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда