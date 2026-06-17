АҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилди
АҚШнинг Иллинойс штати губернатори ЖБ Притзкер криптовалюта саноати вакилларининг кескин эътирозларига қарамай, рақамли активлар билан боғлиқ операциялар учун янги солиқ турини кўзда тутувчи қонунни имзолади. 55,9 миллиард долларлик штат бюджетининг бир қисми сифатида қабул қилинган ушбу ҳужжат крипто-транзакциялар учун 0,2 фоизлик "привилеге тах" (имтиёз солиғи) жорий этилишини белгилаб берди. Бу АҚШ тарихида рақамли активлар фойдаланувчилари учун даромад ёки фойдадан қатъи назар қўлланиладиган биринчи шундай солиқ тизимидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги тартибга кўра, рўйхатдан ўтган платформаларда амалга ошириладиган барча турдаги рақамли активлар ҳаракати солиққа тортилади. Crypto Коунсил фор Инноватион (КСИ) каби нуфузли ташкилотлар губернаторни ушбу бандга вето қўйишга чақирган эди. Уларнинг фикрича, бундай чора Иллинойс аҳолиси учун асоссиз молиявий юк юклайди ва штатдаги технологик инновациялар ривожига тўсқинлик қилади.
Саноат вакилларининг хавотирлари ва оқибатларКСИ вакиллари Х ижтимоий тармоғида эълон қилган баёнотда таъкидланишича, ушбу солиқ режими мисли кўрилмаган даражада адолатсиздир. Экспертларнинг фикрича, фақат технологик хусусиятига кўра активларни солиққа тортиш блокчейн соҳасида фаолият юритаётган компанияларни штатни тарк этишга мажбур қилиши мумкин. БДО УСА солиқ фирмаси таҳлилига кўра, мазкур қонун нафақат маҳаллий, балки ушбу штатда мижозларига эга бўлган бошқа ҳудудлардаги компанияларга ҳам таъсир кўрсатади.
Бундан ташқари, штатда фаолият юритувчи рақамли активлар брокерлари эндиликда мажбурий рўйхатдан ўтишлари ва ҳисобот беришнинг янги қоидаларига риоя қилишлари шарт. Бу эса кичик ва ўрта бизнес субъектлари учун қўшимча маъмурий тўсиқларни келтириб чиқариши кутилмоқда. Мазкур тартиб 2027-молия йили бюджетининг таркибий қисми сифатида кучга киради.
Глобал ва миллий контекстҲозирда АҚШ Конгресси криптовалюталар учун ягона миллий солиқ тизими устида ишламоқда. Шунингдек, соҳа вакиллари федерал даражадаги Дигитал Ассетс анд Консумер Протектион Акт (ДАКПА) қоидаларига мослашиш жараёнини бошидан кечирмоқда. Бундай шароитда Иллинойс штатининг алоҳида солиқ жорий этиши инвесторлар ва фойдаланувчилар орасида тушунмовчиликларни келтириб чиқариши табиий.
А16з Crypto компаниясининг сиёсий масалалар бўйича раҳбари Милес Женнингс ушбу қонунни АҚШдаги "криптовалюталарга қарши энг кескин чоралардан бири" деб атади. Унинг фикрича, молия сектори жадал суръатлар билан блокчейн технологияларига ўтаётган бир пайтда, бундай чекловлар штат иқтисодиётини замонавий тараққиётдан узиб қўйиши мумкин.
Ўзбекистон каби рақамли активлар соҳаси жадал тартибга солинаётган мамлакатлар учун ҳам АҚШнинг ушбу тажрибаси ўзига хос сигнал бўлиши мумкин. Криптовалюта биржалари ва майнерлар фаолияти қонуний асосга келтирилаётган бир пайтда, солиқ юкининг ортиши кўпинча капиталнинг бошқа юрисдикцияларга оқиб кетишига сабаб бўлади. Иллинойс мисолида бу жараён қанчалик самарали ёки зарарли бўлишини вақт кўрсатади.
…