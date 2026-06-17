Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олди
Криптовалюта бозорининг асосий активи бўлган Bitcoin (BTC) ҳозирда тарихий жиҳатдан узоқ муддатли жамғариш зоналари билан мос келадиган паст хавф даражасига яқинлашмоқда. Таҳлилий маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, бозор иштирокчилари нархларнинг пасайишидан фойдаланиб, фаол равишда тангаларни ўз ҳамёнларига йиғишни бошлаганлар. Бу ҳолат инвесторлар орасида яқин орада бозорнинг қайта тикланишига бўлган ишонч ортаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
CryptoҚуант маълумотларига кўра, Bitcoin учун Шарпе коэффициенти (даромадлиликнинг ўзгарувчанликка нисбати) -20 даражасигача тушган. Ушбу кўрсаткич 2015-йилдан бери ҳар бир "айиқ" бозори (нархлар тушиши даври) давомида энг пастки нуқталарни белгилаб берган муҳим чегара ҳисобланади. Шарпе коэффициентининг бундай даражага тушиши, одатда, активнинг ҳаддан ташқари сотиб юборилгани ва нархнинг ўсиш потенциали юқори эканлигини англатади.
Тарихий такрорланиш ва жамғариш босқичиТарихга назар ташлайдиган бўлсак, Шарпе коэффициенти -20 дан пастга тушган даврлар ҳар доим йирик тикланишлардан олдин содир бўлган. Масалан, 2015-йилнинг январидан июнигача ушбу кўрсаткич паст даражада сақланиб қолган ва шундан сўнг Bitcoin узоқ муддатли ўсиш фазасига кирган. Шунга ўхшаш ҳолатлар 2018-2019 ва 2022-2023 йиллардаги инқирозли даврларда ҳам кузатилган бўлиб, ҳар сафар бу кўрсаткич бозорнинг "тубига" етганидан дарак берган.
Ҳозирги вақтда он-чаин (блокчейн ичидаги) маълумотлар ҳам ушбу назарияни тасдиқламоқда. Биржалардаги Bitcoin захиралари феврал ойидаги 2,79 миллиондан 2,71 миллион BTCгача камайди. Бу шуни англатадики, инвесторлар ўз активларини биржалардан шахсий ҳамёнларга олиб чиқиб кетишмоқда ва уларни сотиш ниятида эмаслар. Биржаларда таклифнинг камайиши, одатда, талаб ошган тақдирда нархнинг кескин кўтарилишига замин яратади.
Инвесторлар фаоллиги ва техник кўрсаткичларИюн ойининг дастлабки икки ҳафтасида жамғарувчи манзиллар (аккумлятор аддрессес) томонидан талаб кескин ошди. Ушбу турдаги ҳамёнлар 1-июндан 14-июнгача бўлган қисқа муддатда 125 000 BTCни ўзлаштирган. Таққослаш учун, июн ойининг бошида бу кўрсаткич 115 000 BTCни ташкил этган бўлса, ой ўртасига келиб талаб икки баравардан кўпроққа ошиб, 240 000 BTCга етган.
- Биржалардаги Bitcoin захиралари сўнгги икки ҳафтада 12 000 тага камайди.
- Жамғарувчи ҳамёнлар ўз балансларини рекорд даражада тўлдирмоқда.
- Шарпе коэффициенти ўн йиллик энг паст кўрсаткичлар даражасида.
Ўзбекистонлик крипто-инвесторлар учун ҳам ушбу глобал тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Бозорнинг ҳозирги ҳолати узоқ муддатли инвестиция стратегиясини афзал кўрувчилар учун қулай имконият сифатида баҳоланмоқда. Бироқ, криптовалюта бозори юқори даражадаги ўзгарувчанликка эга эканлигини ва ҳар қандай таҳлил фақат эҳтимолларга асосланишини унутмаслик лозим.
…