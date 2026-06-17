Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олди

·10·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олди

Криптовалюта бозорининг асосий активи бўлган Bitcoin (BTC) ҳозирда тарихий жиҳатдан узоқ муддатли жамғариш зоналари билан мос келадиган паст хавф даражасига яқинлашмоқда. Таҳлилий маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, бозор иштирокчилари нархларнинг пасайишидан фойдаланиб, фаол равишда тангаларни ўз ҳамёнларига йиғишни бошлаганлар. Бу ҳолат инвесторлар орасида яқин орада бозорнинг қайта тикланишига бўлган ишонч ортаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

CryptoҚуант маълумотларига кўра, Bitcoin учун Шарпе коэффициенти (даромадлиликнинг ўзгарувчанликка нисбати) -20 даражасигача тушган. Ушбу кўрсаткич 2015-йилдан бери ҳар бир "айиқ" бозори (нархлар тушиши даври) давомида энг пастки нуқталарни белгилаб берган муҳим чегара ҳисобланади. Шарпе коэффициентининг бундай даражага тушиши, одатда, активнинг ҳаддан ташқари сотиб юборилгани ва нархнинг ўсиш потенциали юқори эканлигини англатади.

Тарихий такрорланиш ва жамғариш босқичи

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, Шарпе коэффициенти -20 дан пастга тушган даврлар ҳар доим йирик тикланишлардан олдин содир бўлган. Масалан, 2015-йилнинг январидан июнигача ушбу кўрсаткич паст даражада сақланиб қолган ва шундан сўнг Bitcoin узоқ муддатли ўсиш фазасига кирган. Шунга ўхшаш ҳолатлар 2018-2019 ва 2022-2023 йиллардаги инқирозли даврларда ҳам кузатилган бўлиб, ҳар сафар бу кўрсаткич бозорнинг "тубига" етганидан дарак берган.

Ҳозирги вақтда он-чаин (блокчейн ичидаги) маълумотлар ҳам ушбу назарияни тасдиқламоқда. Биржалардаги Bitcoin захиралари феврал ойидаги 2,79 миллиондан 2,71 миллион BTCгача камайди. Бу шуни англатадики, инвесторлар ўз активларини биржалардан шахсий ҳамёнларга олиб чиқиб кетишмоқда ва уларни сотиш ниятида эмаслар. Биржаларда таклифнинг камайиши, одатда, талаб ошган тақдирда нархнинг кескин кўтарилишига замин яратади.

Инвесторлар фаоллиги ва техник кўрсаткичлар

Июн ойининг дастлабки икки ҳафтасида жамғарувчи манзиллар (аккумлятор аддрессес) томонидан талаб кескин ошди. Ушбу турдаги ҳамёнлар 1-июндан 14-июнгача бўлган қисқа муддатда 125 000 BTCни ўзлаштирган. Таққослаш учун, июн ойининг бошида бу кўрсаткич 115 000 BTCни ташкил этган бўлса, ой ўртасига келиб талаб икки баравардан кўпроққа ошиб, 240 000 BTCга етган.

  • Биржалардаги Bitcoin захиралари сўнгги икки ҳафтада 12 000 тага камайди.
  • Жамғарувчи ҳамёнлар ўз балансларини рекорд даражада тўлдирмоқда.
  • Шарпе коэффициенти ўн йиллик энг паст кўрсаткичлар даражасида.
Техник таҳлил нуқтаи назаридан, Bitcoin ҳозирда ўзининг 100 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткичидан (СМА) пастда савдо қилинмоқда. Ҳозирда ушбу чизиқ 88 466 доллар атрофида жойлашган. Тарихий маълумотлар шуни кўрсатадики, Bitcoin ушбу кўрсаткичдан пастда узоқ вақт қолиб кетиши мумкин, аммо уни қайта забт этиш ҳар доим янги рекорд даражаларга олиб келган. Масалан, 2013-йилги чўққидан сўнг BTC 378 кун давомида ушбу чизиқдан пастда консолидация қилинган эди.

Ўзбекистонлик крипто-инвесторлар учун ҳам ушбу глобал тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Бозорнинг ҳозирги ҳолати узоқ муддатли инвестиция стратегиясини афзал кўрувчилар учун қулай имконият сифатида баҳоланмоқда. Бироқ, криптовалюта бозори юқори даражадаги ўзгарувчанликка эга эканлигини ва ҳар қандай таҳлил фақат эҳтимолларга асосланишини унутмаслик лозим.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицияБозор Таҳлили
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиАҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиБугун, 19:57АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврАҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврКеча, 17:15Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиСтате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиКеча, 16:59Марказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиМарказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиКеча, 16:53Риппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувРиппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувКеча, 16:13Bitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутBitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутКеча, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда