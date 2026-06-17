АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилди

·16·Иқтисодиёт
АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилди

АҚШда бўлиб ўтаётган Сенат учун праймериз сайловлари криптовалюта саноатининг сиёсий майдондаги мислсиз таъсирини яна бир бор намоён этмоқда. Дефенд Американ Жобс номли крипто-ПАК (сиёсий ҳаракат қўмитаси) Алабама штатидаги республикачилар ўртасидаги ҳал қилувчи овоз бериш жараёнида ўз номзодини қўллаб-қувватлаш учун 12 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлади. Бу ҳаракат рақамли активлар бўйича қонунчиликни шакллантиришда соҳа вакилларининг қанчалик жиддий эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Fedерал сайлов комиссияси (FEК) маълумотларига кўра, Фаиршаке гуруҳига қарашли ушбу қўмита республикачи номзод Баррй Мооре учун медиа ва реклама кампанияларига катта сармоя киритган. Хусусан, 20-май кунги праймеризгача 7,4 миллион доллар сарфланган бўлса, ҳал қилувчи босқич арафасида яна 4,7 миллион доллар йўналтирилди. Мооре криптовалюта бўйича "қатъий қўллаб-қувватловчи" позицияга эга бўлиб, у собиқ президент Доналд Трумп томонидан ҳам маъқулланган.

Сиёсий рақобат ва крипто-манфаатлар

Баррй Мооренинг асосий рақиби Жаред Ҳудсон бўлиб, у ҳам республикачилар сафидан номзодини кўрсатган. Станд Вит Crypto ташкилоти Ҳудсоннинг криптовалюталарга нисбатан қарашларини "нейтрал" деб баҳолаган. Ҳудсон ўз баёнотларида "Катта Крипто" (Биг Crypto) уни қўллаб-қувватламаётганини очиқ тан олган бўлса-да, у ҳам Сенатда кўриб чиқилаётган крипто-бозор тузилмаси ҳақидаги қонун лойиҳасини ёқлашини билдирган.

Ушбу сайлов натижалари крипто-индустриянинг АҚШ сиёсатидаги таъсир кучини синовдан ўтказувчи навбатдаги муҳим босқич бўлади. Фаиршаке ва унинг филиаллари аллақачон Техас ва Калифорния штатларидаги праймеризларда ўзларига маъқул номзодлар учун миллионлаб доллар сарфлаб улгурган. Маълумотларга кўра, мазкур қўмиталар жорий ой охирида Мериленд ва Нью-Йоркдаги демократ номзодлар Адриан Боафо ва Ритчие Торрес учун ҳам 5,5 миллион долларга яқин маблағ ажратишни режалаштирган.

Қонунчиликка таъсир ўтказиш стратегияси

Криптовалюта саноати вакиллари фақат битта партияга таяниб қолмасдан, ҳам республикачилар, ҳам демократлар орасидан ўз манфаатларига хайрихоҳ бўлган етакчиларни танламоқда. Фаиршаке январ ҳолатига кўра 193 миллион долларлик улкан захирага эга эканлигини маълум қилган. Бу маблағлар криптовалюталарга қарши бўлган сиёсатчиларга тўсқинлик қилиш ва соҳа ривожини ёқловчи қонун лойиҳаларини, масалан, Дигитал Ассет Маркет Кларитй (CLARITY) Акт каби ҳужжатларни илгари суришга қаратилган.

Ҳозирда АҚШ Конгрессининг ҳар икки палатасида республикачилар кичик устунликка эга бўлиб, бу уларга қонунчилик кун тартибини белгилаш имконини бермоқда. Бироқ, стабилкоинлар ва токенлаштирилган акциялар бўйича баҳслар сабабли кўплаб муҳим лойиҳалар Сенатда тўхтаб қолган. Шу сабабли, крипто-ПАКълар бўлажак сайловлар орқали ўзлари учун қулай бўлган сиёсий муҳитни яратишга ҳаракат қилмоқда.

Coinbase ва бошқа йирик платформалар томонидан қўллаб-қувватланадиган ушбу ҳаракатлар, криптовалюта иқтисодиётнинг ажралмас қисмига айланиб бораётганини ва эндиликда у нафақат молиявий, балки кучли сиёсий драйверга айланганини тасдиқлайди. Алабама штатидаги овоз бериш натижалари ушбу стратегиянинг қанчалик самарали эканлигини кўрсатиб беради.

BitcoinАҚШСайловларКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 19:56АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврАҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврКеча, 17:15Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиСтате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиКеча, 16:59Марказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиМарказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиКеча, 16:53Риппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувРиппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувКеча, 16:13Bitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутBitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутКеча, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда