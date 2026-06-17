АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилди
АҚШда бўлиб ўтаётган Сенат учун праймериз сайловлари криптовалюта саноатининг сиёсий майдондаги мислсиз таъсирини яна бир бор намоён этмоқда. Дефенд Американ Жобс номли крипто-ПАК (сиёсий ҳаракат қўмитаси) Алабама штатидаги республикачилар ўртасидаги ҳал қилувчи овоз бериш жараёнида ўз номзодини қўллаб-қувватлаш учун 12 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлади. Бу ҳаракат рақамли активлар бўйича қонунчиликни шакллантиришда соҳа вакилларининг қанчалик жиддий эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Fedерал сайлов комиссияси (FEК) маълумотларига кўра, Фаиршаке гуруҳига қарашли ушбу қўмита республикачи номзод Баррй Мооре учун медиа ва реклама кампанияларига катта сармоя киритган. Хусусан, 20-май кунги праймеризгача 7,4 миллион доллар сарфланган бўлса, ҳал қилувчи босқич арафасида яна 4,7 миллион доллар йўналтирилди. Мооре криптовалюта бўйича "қатъий қўллаб-қувватловчи" позицияга эга бўлиб, у собиқ президент Доналд Трумп томонидан ҳам маъқулланган.
Сиёсий рақобат ва крипто-манфаатларБаррй Мооренинг асосий рақиби Жаред Ҳудсон бўлиб, у ҳам республикачилар сафидан номзодини кўрсатган. Станд Вит Crypto ташкилоти Ҳудсоннинг криптовалюталарга нисбатан қарашларини "нейтрал" деб баҳолаган. Ҳудсон ўз баёнотларида "Катта Крипто" (Биг Crypto) уни қўллаб-қувватламаётганини очиқ тан олган бўлса-да, у ҳам Сенатда кўриб чиқилаётган крипто-бозор тузилмаси ҳақидаги қонун лойиҳасини ёқлашини билдирган.
Ушбу сайлов натижалари крипто-индустриянинг АҚШ сиёсатидаги таъсир кучини синовдан ўтказувчи навбатдаги муҳим босқич бўлади. Фаиршаке ва унинг филиаллари аллақачон Техас ва Калифорния штатларидаги праймеризларда ўзларига маъқул номзодлар учун миллионлаб доллар сарфлаб улгурган. Маълумотларга кўра, мазкур қўмиталар жорий ой охирида Мериленд ва Нью-Йоркдаги демократ номзодлар Адриан Боафо ва Ритчие Торрес учун ҳам 5,5 миллион долларга яқин маблағ ажратишни режалаштирган.
Қонунчиликка таъсир ўтказиш стратегиясиКриптовалюта саноати вакиллари фақат битта партияга таяниб қолмасдан, ҳам республикачилар, ҳам демократлар орасидан ўз манфаатларига хайрихоҳ бўлган етакчиларни танламоқда. Фаиршаке январ ҳолатига кўра 193 миллион долларлик улкан захирага эга эканлигини маълум қилган. Бу маблағлар криптовалюталарга қарши бўлган сиёсатчиларга тўсқинлик қилиш ва соҳа ривожини ёқловчи қонун лойиҳаларини, масалан, Дигитал Ассет Маркет Кларитй (CLARITY) Акт каби ҳужжатларни илгари суришга қаратилган.
Ҳозирда АҚШ Конгрессининг ҳар икки палатасида республикачилар кичик устунликка эга бўлиб, бу уларга қонунчилик кун тартибини белгилаш имконини бермоқда. Бироқ, стабилкоинлар ва токенлаштирилган акциялар бўйича баҳслар сабабли кўплаб муҳим лойиҳалар Сенатда тўхтаб қолган. Шу сабабли, крипто-ПАКълар бўлажак сайловлар орқали ўзлари учун қулай бўлган сиёсий муҳитни яратишга ҳаракат қилмоқда.
Coinbase ва бошқа йирик платформалар томонидан қўллаб-қувватланадиган ушбу ҳаракатлар, криптовалюта иқтисодиётнинг ажралмас қисмига айланиб бораётганини ва эндиликда у нафақат молиявий, балки кучли сиёсий драйверга айланганини тасдиқлайди. Алабама штатидаги овоз бериш натижалари ушбу стратегиянинг қанчалик самарали эканлигини кўрсатиб беради.
…