Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошди
Глобал молия бозорларида анъанавий активларни блокчейн тизимига ўтказиш жараёни жадаллашмоқда. Сўнгги олти ой ичида реал дунё активларининг (РВА) токенлаштирилган қиймати сезиларли даражада ўсиб, 43 миллиард долларлик маррани забт этди. Токен Терминал маълумотларига кўра, криптовалюта бозоридаги умумий сустликка қарамай, ушбу сектор сўнгги 180 кун ичида 37 фоизга ўсган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу ўсиш анъанавий молия институтларининг блокчейн технологияларига бўлган ишончи ортиб бораётганидан далолат беради. Ҳозирда молия маҳсулотларининг рақамли занжирларга миграцияси нафақат технологик янгилик, балки иқтисодий самарадорликни оширишнинг асосий воситасига айланмоқда. Таъкидлаш жоизки, турли таҳлилий платформалар методологияси фарқ қилиши сабабли рақамлар турлича бўлиши мумкин, бироқ умумий тенденция барқарор ўсишни кўрсатмоқда.
Сектор таркиби ва етакчи тармоқларТокенлаштирилган активлар бозорининг асосий қисмини, яни қарийб 80 фоизини махсус фондлар ташкил этмоқда. Иккинчи ўринда 16,6 фоиз кўрсаткич билан хомашё товарлари (коммодитиес) жойлашган бўлса, токенлаштирилган акциялар улуши 3,8 фоизга тенг. Бу кўрсаткичлар инвесторларнинг кўпроқ барқарор ва ликвидли активларга интилаётганини тасдиқлайди.
Технологик платформалар кесимида Ethereum тармоғи мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда — барча токенлаштирилган активларнинг 57,8 фоизи айнан ушбу блокчейнда жойлашган. Шунингдек, BNB Chain (8,5%), zkSync Эра (7,5%), ХРП Ledger (5,8%) ва Stellar (5,4%) каби тармоқлар ҳам ушбу бозорда ўз улушини кенгайтириб бормоқда. Бу эса секторнинг фақат битта экотизим билан чекланиб қолмаётганини англатади.
Йирик банклар ва келажак прогнозлариМолия дунёсининг гигантлари ҳисобланган Standard Chartered ва Citiгруп каби банклар токенизация келажагига ижобий баҳо бермоқда. Хусусан, Standard Chartered таҳлилчилари 2030-йилга келиб марказлашмаган молия (DeFi) сектори 2,7 триллион долларгача ўсишини башорат қилмоқда. Банк экспертларининг фикрича, Uniswap платформасининг УНИ токени ушбу жараёнлар фонида 40 бараваргача қимматлашиши мумкин.
Citiгруп прогнозларига кўра, токенлаштирилган активлар бозори 2030-йилга бориб базавий сценарийда 5,5 триллион долларга, оптимистик сценарийда эса 8,2 триллион долларга етиши кутилмоқда. Банк мутахассислари саноат синов босқичидан ўтиб, асосий оқимга қўшилаётганини таъкидламоқда. Бунда тартибга солувчи органлар томонидан аниқ ҳуқуқий нормаларнинг жорий этилиши муҳим туртки бўлмоқда.
Келажакда ушбу ўсишни таъминловчи асосий драйверлар сифатида қуйидагилар кўрилмоқда:
- Нью-Йорк фонд биржаси (NYSE) ва Nasdaq каби платформаларнинг токенизацияни жорий этиши;
- Стаблекоин активларининг анъанавий ҳисоб-китобларга интеграциялашуви;
- Йирик инвестиция фондларининг блокчейн инфратузилмасига ўтиши;
- Активларни бошқаришда транзакция харажатларининг камайиши.
…