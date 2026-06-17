Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошди

·0·Иқтисодиёт
Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошди

Глобал молия бозорларида анъанавий активларни блокчейн тизимига ўтказиш жараёни жадаллашмоқда. Сўнгги олти ой ичида реал дунё активларининг (РВА) токенлаштирилган қиймати сезиларли даражада ўсиб, 43 миллиард долларлик маррани забт этди. Токен Терминал маълумотларига кўра, криптовалюта бозоридаги умумий сустликка қарамай, ушбу сектор сўнгги 180 кун ичида 37 фоизга ўсган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ўсиш анъанавий молия институтларининг блокчейн технологияларига бўлган ишончи ортиб бораётганидан далолат беради. Ҳозирда молия маҳсулотларининг рақамли занжирларга миграцияси нафақат технологик янгилик, балки иқтисодий самарадорликни оширишнинг асосий воситасига айланмоқда. Таъкидлаш жоизки, турли таҳлилий платформалар методологияси фарқ қилиши сабабли рақамлар турлича бўлиши мумкин, бироқ умумий тенденция барқарор ўсишни кўрсатмоқда.

Сектор таркиби ва етакчи тармоқлар

Токенлаштирилган активлар бозорининг асосий қисмини, яни қарийб 80 фоизини махсус фондлар ташкил этмоқда. Иккинчи ўринда 16,6 фоиз кўрсаткич билан хомашё товарлари (коммодитиес) жойлашган бўлса, токенлаштирилган акциялар улуши 3,8 фоизга тенг. Бу кўрсаткичлар инвесторларнинг кўпроқ барқарор ва ликвидли активларга интилаётганини тасдиқлайди.

Технологик платформалар кесимида Ethereum тармоғи мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда — барча токенлаштирилган активларнинг 57,8 фоизи айнан ушбу блокчейнда жойлашган. Шунингдек, BNB Chain (8,5%), zkSync Эра (7,5%), ХРП Ledger (5,8%) ва Stellar (5,4%) каби тармоқлар ҳам ушбу бозорда ўз улушини кенгайтириб бормоқда. Бу эса секторнинг фақат битта экотизим билан чекланиб қолмаётганини англатади.

Йирик банклар ва келажак прогнозлари

Молия дунёсининг гигантлари ҳисобланган Standard Chartered ва Citiгруп каби банклар токенизация келажагига ижобий баҳо бермоқда. Хусусан, Standard Chartered таҳлилчилари 2030-йилга келиб марказлашмаган молия (DeFi) сектори 2,7 триллион долларгача ўсишини башорат қилмоқда. Банк экспертларининг фикрича, Uniswap платформасининг УНИ токени ушбу жараёнлар фонида 40 бараваргача қимматлашиши мумкин.

Citiгруп прогнозларига кўра, токенлаштирилган активлар бозори 2030-йилга бориб базавий сценарийда 5,5 триллион долларга, оптимистик сценарийда эса 8,2 триллион долларга етиши кутилмоқда. Банк мутахассислари саноат синов босқичидан ўтиб, асосий оқимга қўшилаётганини таъкидламоқда. Бунда тартибга солувчи органлар томонидан аниқ ҳуқуқий нормаларнинг жорий этилиши муҳим туртки бўлмоқда.

Келажакда ушбу ўсишни таъминловчи асосий драйверлар сифатида қуйидагилар кўрилмоқда:

  • Нью-Йорк фонд биржаси (NYSE) ва Nasdaq каби платформаларнинг токенизацияни жорий этиши;
  • Стаблекоин активларининг анъанавий ҳисоб-китобларга интеграциялашуви;
  • Йирик инвестиция фондларининг блокчейн инфратузилмасига ўтиши;
  • Активларни бошқаришда транзакция харажатларининг камайиши.
Ўзбекистон шароитида ҳам рақамли активлар ва блокчейн технологияларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, глобал молия бозоридаги бундай ўзгаришлар маҳаллий инвесторлар ва молия институтлари учун янги имкониятлар эшигини очиши мумкин. Активларни токенлаштириш нафақат халқаро бозорларга чиқишни осонлаштиради, балки инвестиция жараёнларининг шаффофлигини ҳам таъминлайди.

ТокенизацияБлокчейнEthereumCitiгрупИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиАҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиБугун, 19:57Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 19:56АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврАҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврКеча, 17:15Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиСтате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиКеча, 16:59Марказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиМарказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиКеча, 16:53Риппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувРиппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда