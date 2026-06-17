Инвениам компанияси кризисга учраган Мантра блокчейн платформасини сотиб олмоқда
Маълумотлар инфратузилмаси билан шуғулланувчи Инвениам Капитал Партнерс компанияси реал активларни токенизация қилиш (РВА) соҳасидаги мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида Мантра лаер-1 блокчейнини сотиб олишини эълон қилди. Ушбу келишув рақамли молия бозорида йирик активларни бошқариш ва блокчейн технологияларини интеграция қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, мазкур харид Инвениам томонидан 2025-йил август ойида Мантра лойиҳасига киритилган 20 миллион долларлик стратегик инвестициядан сўнг амалга оширилмоқда. Жорий йилнинг май ойида Инвениам компанияси махфий маълумотларни ошкор қилмаган ҳолда активларни текшириш имконини берувчи НВНМ Чаин тармоғини айнан Мантра экотизимида ишга туширган эди.
ОМ токенининг инқирози ва бозор босимиМантра лойиҳаси учун ўтган давр анча оғир келди. 2025-йил 13-апрель куни лойиҳанинг асосий криптовалютаси ҳисобланган ОМ токени бир неча соат ичида ўз қийматининг 90 фоизини йўқотди. Ушбу кескин қулаш натижасида лойиҳанинг бозор капитализацияси 5 миллиард доллардан ортиқ маблағга камайиб кетди.
Мантра бош директори Джон Патрикк Муллин ушбу ҳолатни компания тарихидаги энг қийин давр деб атади. Унинг сўзларига кўра, нархнинг тушиб кетишига жамоа ёки инвесторлар томонидан токенларнинг сотилиши эмас, балки марказлашган биржалар томонидан фойдаланувчилар ҳисобларидаги мажбурий ёпилишлар (форсед клосурес) сабаб бўлган. Муллин барча активлар ҳали ҳам блокланган ҳолатда эканини таъкидлади.
Янги стратегик йўналишИнвениам раҳбари Патрикк ЎМеара ушбу сотиб олиш орқали компания рақамли хусусий бозорларда ўз иштирокини кенгайтиришни мақсад қилганини билдирди. РВА токенизацияси ва сунъий интеллект (AI) чорраҳасида инфратузилма яратиш ҳозирда глобал молия технологияларининг энг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир. Реал дунёдаги активларни (кўчмас мулк, олтин ёки қимматли қоғозлар) блокчейн орқали токенизация қилиш келажакда инвестиция жараёнларини осонлаштириши ва шаффофликни таъминлаши кутилмоқда.
Ҳозирча Мантра вакиллари келишувнинг якуний тафсилотлари бўйича қўшимча маълумот беришмаган. Бироқ, Инвениам каби йирик ўйинчининг ушбу активни ўз назоратига олиши, инқирозга учраган лойиҳага янги ҳаёт бағишлаши ва бозордаги ишончни қайта тиклаши мумкин.
…