Инвениам компанияси кризисга учраган Мантра блокчейн платформасини сотиб олмоқда

·0·Иқтисодиёт
Инвениам компанияси кризисга учраган Мантра блокчейн платформасини сотиб олмоқда

Маълумотлар инфратузилмаси билан шуғулланувчи Инвениам Капитал Партнерс компанияси реал активларни токенизация қилиш (РВА) соҳасидаги мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида Мантра лаер-1 блокчейнини сотиб олишини эълон қилди. Ушбу келишув рақамли молия бозорида йирик активларни бошқариш ва блокчейн технологияларини интеграция қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, мазкур харид Инвениам томонидан 2025-йил август ойида Мантра лойиҳасига киритилган 20 миллион долларлик стратегик инвестициядан сўнг амалга оширилмоқда. Жорий йилнинг май ойида Инвениам компанияси махфий маълумотларни ошкор қилмаган ҳолда активларни текшириш имконини берувчи НВНМ Чаин тармоғини айнан Мантра экотизимида ишга туширган эди.

ОМ токенининг инқирози ва бозор босими

Мантра лойиҳаси учун ўтган давр анча оғир келди. 2025-йил 13-апрель куни лойиҳанинг асосий криптовалютаси ҳисобланган ОМ токени бир неча соат ичида ўз қийматининг 90 фоизини йўқотди. Ушбу кескин қулаш натижасида лойиҳанинг бозор капитализацияси 5 миллиард доллардан ортиқ маблағга камайиб кетди.

Мантра бош директори Джон Патрикк Муллин ушбу ҳолатни компания тарихидаги энг қийин давр деб атади. Унинг сўзларига кўра, нархнинг тушиб кетишига жамоа ёки инвесторлар томонидан токенларнинг сотилиши эмас, балки марказлашган биржалар томонидан фойдаланувчилар ҳисобларидаги мажбурий ёпилишлар (форсед клосурес) сабаб бўлган. Муллин барча активлар ҳали ҳам блокланган ҳолатда эканини таъкидлади.

Янги стратегик йўналиш

Инвениам раҳбари Патрикк ЎМеара ушбу сотиб олиш орқали компания рақамли хусусий бозорларда ўз иштирокини кенгайтиришни мақсад қилганини билдирди. РВА токенизацияси ва сунъий интеллект (AI) чорраҳасида инфратузилма яратиш ҳозирда глобал молия технологияларининг энг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир. Реал дунёдаги активларни (кўчмас мулк, олтин ёки қимматли қоғозлар) блокчейн орқали токенизация қилиш келажакда инвестиция жараёнларини осонлаштириши ва шаффофликни таъминлаши кутилмоқда.

Ҳозирча Мантра вакиллари келишувнинг якуний тафсилотлари бўйича қўшимча маълумот беришмаган. Бироқ, Инвениам каби йирик ўйинчининг ушбу активни ўз назоратига олиши, инқирозга учраган лойиҳага янги ҳаёт бағишлаши ва бозордаги ишончни қайта тиклаши мумкин.

ИнвениамМантраОМ ТокенБлокчейнКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиBitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиБугун, 14:20Bitcoin нархи барқарорлашмоқда: Таҳлилчилар 60-70 минг доллар оралиғини муҳим деб атадиBitcoin нархи барқарорлашмоқда: Таҳлилчилар 60-70 минг доллар оралиғини муҳим деб атадиБугун, 14:1618 июн учун валюта курслари эълон қилинди18 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:12Инвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилдиИнвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилдиБугун, 07:33Ўзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинЎзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинБугун, 07:0718 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда