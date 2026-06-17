АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқланди

·0·Иқтисодиёт
АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқланди

АҚШ Вакиллар палатаси ва Сенати уй-жой билан таъминлаш тўғрисидаги янги қонун лойиҳаси бўйича келишувга эришди. Мазкур ҳужжатнинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, у Fedерал резерв тизимига (Fed) 2030-йилга қадар марказий банк рақамли валютасини (КБДК) яратишни расман тақиқлайди. Бу қарор АҚШ молия тизимида давлат назоратидаги рақамли активларга нисбатан юзага келган узоқ йиллик сиёсий баҳсларга вақтинчалик нуқта қўйиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

"21ст Сентурй Роад то Ҳоусинг Акт" деб номланган қонун лойиҳасининг янгиланган таҳрири нафақат уй-жой нархларини тартибга солиш, балки криптовалюта бозорига ҳам жиддий таъсир кўрсатади. Политико нашри маълумотига кўра, икки партия вакилларидан иборат гуруҳ ушбу ҳужжатни июн ойи охирида якуний овоз бериш учун тақдим этади. Ҳужжатда кўрсатилишича, Fed бевосита ёки билвосита марказий банк рақамли валютасини ёки унга ўхшаш ҳар қандай рақамли активни эмиссия қилиши мумкин эмас.

Махфийлик ва молиявий барқарорлик масаласи

Криптовалюта тарафдорлари ва республикачилар КБДК лойиҳасини узоқ вақтдан бери танқид қилиб келишади. Уларнинг фикрича, давлат томонидан назорат қилинадиган рақамли валюта блокчейн технологиясининг марказлашмаган табиатига зид бўлиб, ҳукуматга фуқароларнинг молиявий транзакцияларини кузатиш имконини беради. Мазкур қонун лойиҳасидаги тақиқ айнан шахсий дахлсизликни ҳимоя қилишга қаратилган.

Шуниси эътиборлики, қонундаги тақиқ стаблекоин активларига дахл қилмайди. Ҳужжатда доллар билан таъминланган, очиқ ва хусусий рақамли валюталар учун истисно кўзда тутилган. Бу эса АҚШ молия бозорида хусусий сектор томонидан чиқарилган рақамли активларнинг ўрни сақланиб қолишини англатади. Экспертларнинг таъкидлашича, ушбу қадам АҚШнинг глобал молия тизимидаги етакчилигини сақлаб қолиш ва инновацияларни бўғиб қўймаслик мақсадида ташланган.

Сиёсий кураш ва келажакдаги режалар

КБДК лойиҳасини тақиқлашга бўлган уринишлар бир неча йилдан бери давом этиб келаётган эди. Аввалроқ Том Эммер томонидан илгари сурилган "Анти-КБДК Сурвеиллансе Стате Акт" лойиҳаси Сенатда тўхтаб қолган эди. Эндиликда ушбу банднинг кенг кўламли уй-жой қонунчилигига киритилиши унинг қабул қилиниш эҳтимолини кескин оширди. Доналд Трумп ҳам ўз чиқишларида федерал агентликларнинг КБДК устидаги ишларини тўхтатиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.

Конгресс аъзолари ушбу келишув орқали август ойидаги танаффус ва ноябрда бўлиб ўтадиган сайловлар олдидан бошқа муҳим ҳужжатларга, хусусан, крипто бозорни тартибга солувчи CLARITY Act қонунига эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Янги қонун лойиҳасининг қабул қилиниши қуйидаги ўзгаришларга сабаб бўлиши кутилмоқда:

  • Fedерал резерв тизими 2030-йил 31-декабргача рақамли доллар чиқара олмайди;
  • Институционал инвесторларга ижарага бериш мақсадида якка тартибдаги уй-жойларни сотиб олиш чекланади;
  • Хусусий стаблекоин лойиҳалари учун ҳуқуқий ҳимоя ва ривожланиш имконияти яратилади;
  • АҚШ молия тизимида марказлашмаган молия (DeFi) институтларининг нуфузи ошади.
Ушбу қонун лойиҳаси АҚШ иқтисодиёти учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, у нафақат кўчмас мулк бозорини, балки келажакдаги рақамли иқтисодиёт моделини ҳам белгилаб беради. Агар ҳужжат июн ойи охирида маъқулланса, бу крипто ҳамжамияти ва анъанавий молия тизими ўртасидаги мувозанатни сақлаш йўлидаги муҳим ғалаба бўлади.

АҚШКБДКBitcoinИқтисодиётКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53Криптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларКриптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларБугун, 14:38БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБугун, 14:35КоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаКоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаБугун, 14:33Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиBitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда