АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқланди
АҚШ Вакиллар палатаси ва Сенати уй-жой билан таъминлаш тўғрисидаги янги қонун лойиҳаси бўйича келишувга эришди. Мазкур ҳужжатнинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, у Fedерал резерв тизимига (Fed) 2030-йилга қадар марказий банк рақамли валютасини (КБДК) яратишни расман тақиқлайди. Бу қарор АҚШ молия тизимида давлат назоратидаги рақамли активларга нисбатан юзага келган узоқ йиллик сиёсий баҳсларга вақтинчалик нуқта қўйиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
"21ст Сентурй Роад то Ҳоусинг Акт" деб номланган қонун лойиҳасининг янгиланган таҳрири нафақат уй-жой нархларини тартибга солиш, балки криптовалюта бозорига ҳам жиддий таъсир кўрсатади. Политико нашри маълумотига кўра, икки партия вакилларидан иборат гуруҳ ушбу ҳужжатни июн ойи охирида якуний овоз бериш учун тақдим этади. Ҳужжатда кўрсатилишича, Fed бевосита ёки билвосита марказий банк рақамли валютасини ёки унга ўхшаш ҳар қандай рақамли активни эмиссия қилиши мумкин эмас.
Махфийлик ва молиявий барқарорлик масаласиКриптовалюта тарафдорлари ва республикачилар КБДК лойиҳасини узоқ вақтдан бери танқид қилиб келишади. Уларнинг фикрича, давлат томонидан назорат қилинадиган рақамли валюта блокчейн технологиясининг марказлашмаган табиатига зид бўлиб, ҳукуматга фуқароларнинг молиявий транзакцияларини кузатиш имконини беради. Мазкур қонун лойиҳасидаги тақиқ айнан шахсий дахлсизликни ҳимоя қилишга қаратилган.
Шуниси эътиборлики, қонундаги тақиқ стаблекоин активларига дахл қилмайди. Ҳужжатда доллар билан таъминланган, очиқ ва хусусий рақамли валюталар учун истисно кўзда тутилган. Бу эса АҚШ молия бозорида хусусий сектор томонидан чиқарилган рақамли активларнинг ўрни сақланиб қолишини англатади. Экспертларнинг таъкидлашича, ушбу қадам АҚШнинг глобал молия тизимидаги етакчилигини сақлаб қолиш ва инновацияларни бўғиб қўймаслик мақсадида ташланган.
Сиёсий кураш ва келажакдаги режаларКБДК лойиҳасини тақиқлашга бўлган уринишлар бир неча йилдан бери давом этиб келаётган эди. Аввалроқ Том Эммер томонидан илгари сурилган "Анти-КБДК Сурвеиллансе Стате Акт" лойиҳаси Сенатда тўхтаб қолган эди. Эндиликда ушбу банднинг кенг кўламли уй-жой қонунчилигига киритилиши унинг қабул қилиниш эҳтимолини кескин оширди. Доналд Трумп ҳам ўз чиқишларида федерал агентликларнинг КБДК устидаги ишларини тўхтатиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.
Конгресс аъзолари ушбу келишув орқали август ойидаги танаффус ва ноябрда бўлиб ўтадиган сайловлар олдидан бошқа муҳим ҳужжатларга, хусусан, крипто бозорни тартибга солувчи CLARITY Act қонунига эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Янги қонун лойиҳасининг қабул қилиниши қуйидаги ўзгаришларга сабаб бўлиши кутилмоқда:
- Fedерал резерв тизими 2030-йил 31-декабргача рақамли доллар чиқара олмайди;
- Институционал инвесторларга ижарага бериш мақсадида якка тартибдаги уй-жойларни сотиб олиш чекланади;
- Хусусий стаблекоин лойиҳалари учун ҳуқуқий ҳимоя ва ривожланиш имконияти яратилади;
- АҚШ молия тизимида марказлашмаган молия (DeFi) институтларининг нуфузи ошади.
…