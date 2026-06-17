Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?

·10·Иқтисодиёт
Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?

Криптовалюта саноати йиллар давомида киберҳужумлар ва рақамли ўғриликлар гирдобида қолмоқда. Сўнгги йилларда хавфсизлик аудитлари сони уч баравар кўпайганига қарамай, йўқотишлар миқдори камаймаётгани соҳа мутахассисларини жиддий ташвишга солмоқда. Оак Секуритй тадқиқотларига кўра, муаммо коднинг ўзида эмас, балки инсон омили ва операцион жараёнлардаги бўшлиқларда эканлиги аниқланган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 2022-йилдан буён хакерлик гуруҳлари, хусусан, Шимолий Кореянинг машҳур Лазарус Груп жамоаси крипто-лойиҳалардан 2,2 миллиард доллардан ортиқ маблағни ўғирлашга муваффақ бўлган. Ушбу даврда лойиҳалар ўз хавфсизлигини таъминлаш учун аудит компанияларига мурожаат қилишни кескин оширган бўлса-да, кибержиноятчилар ҳам ўз усулларини такомиллаштириб бормоқда. Бугунги кунда анъанавий аудитлар ва реал ҳужумлар ўртасида жиддий номутаносиблик юзага келган.

Инсон омили ва аудитнинг чекланганлиги

Ҳозирги кунда аксарият аудит жараёнлари фақат смарт-контрактлар кодини текшириш билан чекланиб қолмоқда. Бироқ, муваффақиятли ҳужумларнинг аксарияти айнан аудит доирасига кирмайдиган йўналишлар орқали амалга оширилмоқда. Хакерлар техник хатолардан кўра, тизим бошқарувчиларига қарши ижтимоий муҳандислик усулларини қўллашни афзал кўришмоқда. Бу эса код қанчалик мукаммал бўлмасин, тизим барибир заиф бўлиб қолишини англатади.

Крипто-лойиҳа хавфсизлигини таъминлашда фақат техник аудитга таяниш етарли эмас. Ҳужумчилар кўпинча ходимларнинг аккаунтларини қўлга киритиш, фишинг ҳужумлари ёки ички бошқарув калитларини ўғирлаш орқали маблағларга кириш ҳуқуқини қўлга киритмоқдалар. Оак Секуритй тадқиқоти шуни кўрсатадики, хавфсизлик чоралари инсон ва операцион векторларни қамраб олмагунча, Bitcoin ва бошқа криптовалюталар билан боғлиқ йирик ўғриликлар давом этаверса.

Саноатни нима кутмоқда?

Шуни таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда код аудитининг сифати сезиларли даражада ошди. Хавфсизлик фирмалари смарт-контрактлар ишга туширилишидан олдин улардаги заифликларни аниқлаш учун энг замонавий воситалар ва усуллардан фойдаланмоқда. Саноатда код сифати ҳақиқатда яхшиланган, аммо бу умумий хавфсизликни кафолатлай олмайди.

Криптовалюта экотизими ўз хавфсизлик инфратузилмасини янгилаши шарт. Бунинг учун қуйидаги чораларни кўриш тавсия этилади:

  • Фақат кодни эмас, балки бутун операцион жараённи аудитдан ўтказиш;
  • Ходимлар учун киберхавфсизлик бўйича мунтазам тренинглар ташкил этиш;
  • Бошқарув калитларини сақлашда кўп босқичли ва марказлашмаган усуллардан фойдаланиш;
  • Ҳужум юз берганда тезкор жавоб қайтариш тизимларини шакллантириш.
Хулоса қилиб айтганда, крипто-бозоридаги йўқотишларни камайтириш учун ёндашувни тубдан ўзгартириш талаб этилади. Фақатгина техник мукаммаллик ва инсоний ҳушёрлик уйғунлашгандагина рақамли активлар хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқиш мумкин бўлади.

КриптовалютаКиберхавфсизликBitcoinAudiтБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналБугун, 15:33Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиБугун, 15:15Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиТрасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 15:12АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда