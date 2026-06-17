MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирда
Дунёнинг энг йирик корпоратив Bitcoin эгаси ҳисобланган MicroStrategy компаниясининг СТРК (Стретч) имтиёзли акциялари сешанба кунги савдоларда рекорд даражадаги паст кўрсаткичларга яқинлашди. Инвесторлар компаниянинг криптовалюта захираларини тиниmsиз кенгайтириш сиёсатига нисбатан шубҳа билан қарай бошлагани қимматли қоғозлар нархи $91,79 гача тушишига сабаб бўлди. Бу унинг мақсадли $100 қийматидан 8,2 фоизга пастдир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Коинтелеграпҳ нашри ва 10х Ресеарч таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, мазкур пасайиш бевосита компаниянинг сўнгги йирик харидлари билан боғлиқ. Бозор иштирокчилари MicroStrategy нақд пулларни янги Bitcoin сотиб олишга сарфлашдан кўра, уларни дивиденд тўловлари учун сақлаб қўйишини афзал кўрмоқда. Таҳлилчи Маркус Тиеленнинг фикрича, трейдерлар ҳозирги стратегияни узоқ муддатда барқарор эмас деб ҳисобламоқда.
Дивидендлар ва ликвидлик муаммосиСТРК акциялари инвесторларга 11,5 фоиз миқдорида дивиденд вада қилган эди, бироқ акциялар нархи тушиши натижасида амалдаги даромадлилик кўрсаткичи 12,5 фоизга кўтарилди. Бу шуни англатадики, компания юқори фоизли тўловларни амалга ошириш учун кўпроқ нақд пулга эҳтиёж сезади. Агар маблағлар фақат Bitcoin сотиб олишга йўналтирилса, дивиденд мажбуриятларини бажариш қийинлашиши мумкин.
Компания ўтган ҳафтанинг ўзида қарийб $100 миллион эвазига 1 587 дона Bitcoin сотиб олганини эълон қилган эди. Ундан бир ҳафта олдин ҳам худди шундай миқдордаги маблағга 1 550 дона криптовалюта харид қилинган. Ҳозирда MicroStrategy ихтиёридаги жами Bitcoin миқдори 846 842 донага етган бўлиб, бу глобал миқёсдаги энг йирик кўрсаткичлардан биридир.
Бозордаги умумий кайфият ва рақобатЛВРГ Ресеарч директори Никк Руккнинг таъкидлашича, криптовалюта бозоридаги умумий хавф-хатарлардан қочиш кайфияти (риск-офф сентимент) инвесторларнинг иштаҳасига салбий таъсир кўрсатмоқда. MicroStrategy капитал тузилмасининг кенгайиши ва янги акциялар чиқарилиши бозорда сотув босимини оширмоқда. Шу билан бирга, компания бошқа рақобатчилар томонидан ҳам босимга учрамоқда.
Хусусан, Стриве компаниясининг SATA имтиёзли акциялари ҳозирда $100 қийматида барқарор савдо қилинмоқда ва 13 фоизлик даромадлилик таклиф этмоқда. Бу эса инвесторларни MicroStrategy қоғозларидан воз кечиб, муқобил вариантларга ўтишга ундамоқда. Компаниянинг асосий акциялари (MSTR) ҳам ҳафталик савдоларда 6,35 фоизга арзонлашиб, $122,81 даражасида ёпилди.
Экспертларнинг фикрича, Michael Saylor бошчилигидаги компания учун кейинги бир неча ҳафта ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Дивиденд тўловлари санаси яқинлашаётгани ва Bitcoin нархидаги тебранишлар MicroStrategy стратегиясининг қай даражада чидамлилигини синовдан ўтказиши кутилмоқда.
…