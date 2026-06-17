MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирда

·0·Иқтисодиёт
MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирда

Дунёнинг энг йирик корпоратив Bitcoin эгаси ҳисобланган MicroStrategy компаниясининг СТРК (Стретч) имтиёзли акциялари сешанба кунги савдоларда рекорд даражадаги паст кўрсаткичларга яқинлашди. Инвесторлар компаниянинг криптовалюта захираларини тиниmsиз кенгайтириш сиёсатига нисбатан шубҳа билан қарай бошлагани қимматли қоғозлар нархи $91,79 гача тушишига сабаб бўлди. Бу унинг мақсадли $100 қийматидан 8,2 фоизга пастдир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Коинтелеграпҳ нашри ва 10х Ресеарч таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, мазкур пасайиш бевосита компаниянинг сўнгги йирик харидлари билан боғлиқ. Бозор иштирокчилари MicroStrategy нақд пулларни янги Bitcoin сотиб олишга сарфлашдан кўра, уларни дивиденд тўловлари учун сақлаб қўйишини афзал кўрмоқда. Таҳлилчи Маркус Тиеленнинг фикрича, трейдерлар ҳозирги стратегияни узоқ муддатда барқарор эмас деб ҳисобламоқда.

Дивидендлар ва ликвидлик муаммоси

СТРК акциялари инвесторларга 11,5 фоиз миқдорида дивиденд вада қилган эди, бироқ акциялар нархи тушиши натижасида амалдаги даромадлилик кўрсаткичи 12,5 фоизга кўтарилди. Бу шуни англатадики, компания юқори фоизли тўловларни амалга ошириш учун кўпроқ нақд пулга эҳтиёж сезади. Агар маблағлар фақат Bitcoin сотиб олишга йўналтирилса, дивиденд мажбуриятларини бажариш қийинлашиши мумкин.

Компания ўтган ҳафтанинг ўзида қарийб $100 миллион эвазига 1 587 дона Bitcoin сотиб олганини эълон қилган эди. Ундан бир ҳафта олдин ҳам худди шундай миқдордаги маблағга 1 550 дона криптовалюта харид қилинган. Ҳозирда MicroStrategy ихтиёридаги жами Bitcoin миқдори 846 842 донага етган бўлиб, бу глобал миқёсдаги энг йирик кўрсаткичлардан биридир.

Бозордаги умумий кайфият ва рақобат

ЛВРГ Ресеарч директори Никк Руккнинг таъкидлашича, криптовалюта бозоридаги умумий хавф-хатарлардан қочиш кайфияти (риск-офф сентимент) инвесторларнинг иштаҳасига салбий таъсир кўрсатмоқда. MicroStrategy капитал тузилмасининг кенгайиши ва янги акциялар чиқарилиши бозорда сотув босимини оширмоқда. Шу билан бирга, компания бошқа рақобатчилар томонидан ҳам босимга учрамоқда.

Хусусан, Стриве компаниясининг SATA имтиёзли акциялари ҳозирда $100 қийматида барқарор савдо қилинмоқда ва 13 фоизлик даромадлилик таклиф этмоқда. Бу эса инвесторларни MicroStrategy қоғозларидан воз кечиб, муқобил вариантларга ўтишга ундамоқда. Компаниянинг асосий акциялари (MSTR) ҳам ҳафталик савдоларда 6,35 фоизга арзонлашиб, $122,81 даражасида ёпилди.

Экспертларнинг фикрича, Michael Saylor бошчилигидаги компания учун кейинги бир неча ҳафта ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Дивиденд тўловлари санаси яқинлашаётгани ва Bitcoin нархидаги тебранишлар MicroStrategy стратегиясининг қай даражада чидамлилигини синовдан ўтказиши кутилмоқда.

MicroStrategyBitcoinКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53Криптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларКриптовалюта оламидаги суд жараёнлари: Роман Сторм ва Алекс Машинскй иши бўйича янгиликларБугун, 14:38БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБугун, 14:35КоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаКоинМEНА ва Standard Chartered ҳамкорлиги: БААда криптовалюта бозори янги босқичга чиқмоқдаБугун, 14:33Bitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиBitcoin нархи Fedерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда