Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·12·Иқтисодиёт
Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Стабилкоинлар орқали ҳисоб-китобларни амалга оширувчи Трасе Финансе инфратузилма компанияси Сериес А молиялаштириш босқичида 32 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. КоинФунд бошчилигидаги ушбу инвестиция раунди Coinbase Вентурес, Жумп Капитал ва Пахос каби йирик молия гигантлари томонидан қўллаб-қувватланди. Бу қадам рақамли активларнинг анъанавий банк тизими билан интеграциялашуви жадаллашаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Трасе Финансе асосан Лотин Америкаси бозорида трансчегаравий тўловлар, валюта айирбошлаш ва стабилкоинлар асосидаги банк инфратузилмасини тақдим этиш билан шуғулланади. Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, компания шу вақтга қадар 10 миллиард доллардан ортиқ транзакциялар ҳажмини қайта ишлашга муваффақ бўлган. Янги жалб қилинган маблағлар АҚШ ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги бозорларга чиқиш ҳамда мавжуд хизматлар кўламини кенгайтиришга йўналтирилади.

Глобал тартибга солиш ва бозор динамикаси

Ҳозирги вақтда стабилкоинларнинг умумий бозор капиталлашуви тахминан 315 миллиард долларни ташкил этмоқда. Ушбу соҳадаги ўсиш нафақат хусусий сектор, балки давлатлар даражасидаги қонунчилик ўзгаришлари билан ҳам боғлиқ. Хусусан, АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан 2025-йил июль ойида имзоланган GENIUS Act қонуни рақамли активлар стратегиясини ривожлантиришда муҳим бурилиш ясади.

Халқаро майдонда ҳам стабилкоинларга бўлган муносабат ўзгариб бормоқда. Масалан, Гонконг 2025-йил август ойида ўзининг стабилкоинлар тўғрисидаги қарорини амалга киритди ва биринчи лицензияларни тақдим этди. Шу билан бирга, Хитой Халқ банки (ПБОК) расмийлари стабилкоинларнинг халқаро пул тизимига таъсирини диққат билан кузатиб бораётганини маълум қилди. Гарчи аввалроқ ушбу активлар юқори хавфли деб ҳисобланган бўлса-да, ҳозирда уларнинг трансчегаравий тўловлардаги ўрни тан олинмоқда.

Технологик ҳамкорлик ва келажак истиқболлари

Трасе Финансе компаниясининг муваффақияти унинг аввалги босқичлардаги натижаларига ҳам таянади. 2022-йилда компания ҲОФ Капитал бошчилигида 4,3 миллион доллар уруғлик (сеед) инвестициясини жалб қилган эди. Шуниси эътиборлики, ўшанда машҳур Те Чаинсмокерс дуети томонидан асос солинган Мантис ВК ҳам лойиҳага сармоя киритган. Бу галги Сериес А раундида ҳам эски инвесторлар ўз ишончини қайта тасдиқлашди.

Соҳадаги яна бир муҳим янгилик МассПай платформасининг Coinbase билан ҳамкорлиги бўлди. Ушбу ҳамкорлик доирасида мижозлар анъанавий фиат валюталари ва USDC стабилкоини ўртасида тезкор операцияларни амалга ошириш имкониятига эга бўлишмоқда. Бундай технологик ечимлар халқаро ўтказмалар таннархини пасайтириш ва ҳисоб-китоб вақтини сезиларли даражада қисқартиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай инфратузилма лойиҳалари долзарб аҳамиятга эга. Трансчегаравий тўловлар самарадорлигини ошириш ва блокчейн технологияларини молия тизимига жорий этиш глобал иқтисодий интеграцияни тезлаштиради. Трасе Финансе каби компанияларнинг кенгайиши келажакда анъанавий банк ўтказмаларига нисбатан арзонроқ ва тезкор муқобилларнинг кўпайишини англатади.

Трасе ФинансеСтабилкоинИнвестицияБлокчейнКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналБугун, 15:33Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Бугун, 15:16Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиБугун, 15:15АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда