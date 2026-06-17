Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Стабилкоинлар орқали ҳисоб-китобларни амалга оширувчи Трасе Финансе инфратузилма компанияси Сериес А молиялаштириш босқичида 32 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. КоинФунд бошчилигидаги ушбу инвестиция раунди Coinbase Вентурес, Жумп Капитал ва Пахос каби йирик молия гигантлари томонидан қўллаб-қувватланди. Бу қадам рақамли активларнинг анъанавий банк тизими билан интеграциялашуви жадаллашаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Трасе Финансе асосан Лотин Америкаси бозорида трансчегаравий тўловлар, валюта айирбошлаш ва стабилкоинлар асосидаги банк инфратузилмасини тақдим этиш билан шуғулланади. Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, компания шу вақтга қадар 10 миллиард доллардан ортиқ транзакциялар ҳажмини қайта ишлашга муваффақ бўлган. Янги жалб қилинган маблағлар АҚШ ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги бозорларга чиқиш ҳамда мавжуд хизматлар кўламини кенгайтиришга йўналтирилади.
Глобал тартибга солиш ва бозор динамикасиҲозирги вақтда стабилкоинларнинг умумий бозор капиталлашуви тахминан 315 миллиард долларни ташкил этмоқда. Ушбу соҳадаги ўсиш нафақат хусусий сектор, балки давлатлар даражасидаги қонунчилик ўзгаришлари билан ҳам боғлиқ. Хусусан, АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан 2025-йил июль ойида имзоланган GENIUS Act қонуни рақамли активлар стратегиясини ривожлантиришда муҳим бурилиш ясади.
Халқаро майдонда ҳам стабилкоинларга бўлган муносабат ўзгариб бормоқда. Масалан, Гонконг 2025-йил август ойида ўзининг стабилкоинлар тўғрисидаги қарорини амалга киритди ва биринчи лицензияларни тақдим этди. Шу билан бирга, Хитой Халқ банки (ПБОК) расмийлари стабилкоинларнинг халқаро пул тизимига таъсирини диққат билан кузатиб бораётганини маълум қилди. Гарчи аввалроқ ушбу активлар юқори хавфли деб ҳисобланган бўлса-да, ҳозирда уларнинг трансчегаравий тўловлардаги ўрни тан олинмоқда.
Технологик ҳамкорлик ва келажак истиқболлариТрасе Финансе компаниясининг муваффақияти унинг аввалги босқичлардаги натижаларига ҳам таянади. 2022-йилда компания ҲОФ Капитал бошчилигида 4,3 миллион доллар уруғлик (сеед) инвестициясини жалб қилган эди. Шуниси эътиборлики, ўшанда машҳур Те Чаинсмокерс дуети томонидан асос солинган Мантис ВК ҳам лойиҳага сармоя киритган. Бу галги Сериес А раундида ҳам эски инвесторлар ўз ишончини қайта тасдиқлашди.
Соҳадаги яна бир муҳим янгилик МассПай платформасининг Coinbase билан ҳамкорлиги бўлди. Ушбу ҳамкорлик доирасида мижозлар анъанавий фиат валюталари ва USDC стабилкоини ўртасида тезкор операцияларни амалга ошириш имкониятига эга бўлишмоқда. Бундай технологик ечимлар халқаро ўтказмалар таннархини пасайтириш ва ҳисоб-китоб вақтини сезиларли даражада қисқартиришга хизмат қилади.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай инфратузилма лойиҳалари долзарб аҳамиятга эга. Трансчегаравий тўловлар самарадорлигини ошириш ва блокчейн технологияларини молия тизимига жорий этиш глобал иқтисодий интеграцияни тезлаштиради. Трасе Финансе каби компанияларнинг кенгайиши келажакда анъанавий банк ўтказмаларига нисбатан арзонроқ ва тезкор муқобилларнинг кўпайишини англатади.
…