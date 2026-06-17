Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастлади

·10·Иқтисодиёт
Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастлади

Глобал криптовалюта бозорида навбатдаги тебранишлар кузатилмоқда. Хусусан, CoinDesk 20 индекси сешанба кунги савдолар якунидан буён 1,5 фоизга пасайиб, 1774,43 пункт даражасида қарор топди. Ушбу пасайиш жараёнида Bitcoin Каш (БЧ) активлари энг катта йўқотишга учраб, умумий индекс кўрсаткичларини пастга тортувчи асосий омилга айланди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

CoinDesk Индисес маълумотларига кўра, бозорнинг умумий ҳолатини акс эттирувчи ушбу индекс 26,19 пунктга арзонлашган. Рақамли активлар бозорида инвесторларнинг эҳтиёткорона ҳаракат қилаётгани ва айрим йирик лойиҳалардаги нархларнинг коррекцияси умумий фонда ўз аксини топмоқда. Ўзбекистонлик трейдерлар ва инвесторлар учун ҳам ушбу кўрсаткичлар муҳим аҳамиятга эга, чунки CoinDesk 20 жаҳоннинг кўплаб платформаларида савдо қилинадиган кенг қамровли индекс ҳисобланади.

Бозордаги етакчилар ва аутсайдерлар

Жорий савдо сессиясида барча активлар ҳам пасайиш кўрсатмаган. Бозорнинг айрим сегментларида ўсиш тенденцияси кузатилди. Хусусан, УНИ (+2,5%) ва ХЛМ (+2,3%) активлари куннинг энг яхши натижа кўрсатган етакчилари бўлиб турибди. Бу каби ўсишлар бозорнинг айрим қисмларида ликвидлик сақланиб қолаётганидан далолат беради.

Бироқ, салбий динамика кўпроқ сезилмоқда. Кунлик савдоларда энг кўп зарар кўрган активлар рўйхати қуйидагича:

  • Bitcoin Каш (БЧ) – 3,1 фоизга пасайган;
  • Cardano (ADA) – 2,8 фоизга арзонлашган.
Bitcoin Каш активининг бундай кескин пасайиши крипто ҳамжамиятида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Таҳлилчиларнинг фикрича, Bitcoin тармоғидан ажралиб чиққан ушбу лойиҳа кўпинча бозорнинг умумий кайфиятига нисбатан сезгирроқ муносабат билдиради. ADA активининг пасайиши эса блокчейн экотизимидаги рақобат ва техник янгиланишлар фонида юз бермоқда.

Глобал иқтисодий таъсир

Криптовалюта бозоридаги бундай тебранишлар кўпинча анъанавий молия бозорлари, хусусан, С&П 500 ва Nasdaq каби индексларнинг ҳолати билан ҳам боғлиқ бўлади. Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) томонидан фоиз ставкалари бўйича кутилаётган қарорлар ва инфляция даражаси инвесторларни хавфли активлардан бироз узоқлашишга мажбур қилмоқда.

Ўзбекистонда криптовалюталар айланмаси қонуний тартибга солингани сабабли, маҳаллий биржаларда ҳам ушбу глобал нархларнинг ўзгариши бевосита акс этади. CoinDesk 20 индексининг пасайиши қисқа муддатли коррекция ёки узоқ муддатли пасайишнинг бошланиши экани ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда. Мутахассислар крипто активлар билан ишлашда доимо юқори волатилликни ҳисобга олишни тавсия этадилар.

Bitcoin КашКриптовалютаБлокчейнCoinDeskБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналБугун, 15:33Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Бугун, 15:16Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиТрасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 15:12АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда