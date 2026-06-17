Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастлади
Глобал криптовалюта бозорида навбатдаги тебранишлар кузатилмоқда. Хусусан, CoinDesk 20 индекси сешанба кунги савдолар якунидан буён 1,5 фоизга пасайиб, 1774,43 пункт даражасида қарор топди. Ушбу пасайиш жараёнида Bitcoin Каш (БЧ) активлари энг катта йўқотишга учраб, умумий индекс кўрсаткичларини пастга тортувчи асосий омилга айланди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
CoinDesk Индисес маълумотларига кўра, бозорнинг умумий ҳолатини акс эттирувчи ушбу индекс 26,19 пунктга арзонлашган. Рақамли активлар бозорида инвесторларнинг эҳтиёткорона ҳаракат қилаётгани ва айрим йирик лойиҳалардаги нархларнинг коррекцияси умумий фонда ўз аксини топмоқда. Ўзбекистонлик трейдерлар ва инвесторлар учун ҳам ушбу кўрсаткичлар муҳим аҳамиятга эга, чунки CoinDesk 20 жаҳоннинг кўплаб платформаларида савдо қилинадиган кенг қамровли индекс ҳисобланади.
Бозордаги етакчилар ва аутсайдерларЖорий савдо сессиясида барча активлар ҳам пасайиш кўрсатмаган. Бозорнинг айрим сегментларида ўсиш тенденцияси кузатилди. Хусусан, УНИ (+2,5%) ва ХЛМ (+2,3%) активлари куннинг энг яхши натижа кўрсатган етакчилари бўлиб турибди. Бу каби ўсишлар бозорнинг айрим қисмларида ликвидлик сақланиб қолаётганидан далолат беради.
Бироқ, салбий динамика кўпроқ сезилмоқда. Кунлик савдоларда энг кўп зарар кўрган активлар рўйхати қуйидагича:
- Bitcoin Каш (БЧ) – 3,1 фоизга пасайган;
- Cardano (ADA) – 2,8 фоизга арзонлашган.
Глобал иқтисодий таъсирКриптовалюта бозоридаги бундай тебранишлар кўпинча анъанавий молия бозорлари, хусусан, С&П 500 ва Nasdaq каби индексларнинг ҳолати билан ҳам боғлиқ бўлади. Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) томонидан фоиз ставкалари бўйича кутилаётган қарорлар ва инфляция даражаси инвесторларни хавфли активлардан бироз узоқлашишга мажбур қилмоқда.
Ўзбекистонда криптовалюталар айланмаси қонуний тартибга солингани сабабли, маҳаллий биржаларда ҳам ушбу глобал нархларнинг ўзгариши бевосита акс этади. CoinDesk 20 индексининг пасайиши қисқа муддатли коррекция ёки узоқ муддатли пасайишнинг бошланиши экани ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда. Мутахассислар крипто активлар билан ишлашда доимо юқори волатилликни ҳисобга олишни тавсия этадилар.
…