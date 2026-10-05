Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган

·15·Жамият
Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган

Рақобат қўмитаси томонидан фармацевтика бозорида ўтказилган назорат тадбирларида айрим дорихоналарда дори воситалари белгиланган нархлардан юқори баҳода сотилаётгани маълум бўлди.

Текширувларда "ШУНҚОРЛАР" МЧЖ дорихонасида "ПОЛИМИК" препарати 12,8 минг сўм ўрнига 70 минг сўмдан, "КОНВУЛЕКС" эса 66,5 минг сўм ўрнига 395 минг сўмдан сотилгани аниқланган. Бу дорилар белгиланган нархга нисбатан мос равишда 5,5 ва қарийб 6 баравар қимматга таклиф қилинган.

"MUNO FARM" дорихонасида "СТИМУЛОТОН" таблеткалари 295 минг сўмдан, "HOSIL FARM"да "SLIDERON" 349 минг сўмдан сотилган. Ҳар икки ҳолатда ҳам маҳсулотлар белгиланган нархлардан сезиларли даражада қиммат бўлган.

Бундан ташқари, бир нечта бошқа дорихоналарда ҳам шунга ўхшаш ҳолатлар қайд этилган. Аниқланган қонунбузарликлар юзасидан дорихоналарга кўрсатмалар берилди. Қўмита фармацевтика соҳасидаги нархлар назоратини бундан буён ҳам давом эттиришини билдирди. Текширувлар, жумладан, "сирли мижоз" усулида ҳам ўтказилиши режалаштирилган.

Рақобат қўмитасиШунқорлар МЧЖМуну ФармХосил Фарм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...21 август 08:3320 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди20 дан ортиқ банк чалғитувчи реклама учун жаримага тортилди16 июл 11:46Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олганДориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган11 июл 11:58Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?4 август 16:57Навоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқландиНавоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқланди17 июн 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди