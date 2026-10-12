Эркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сири

·80·Жамият
Эркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сири
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўз қадрини биладиган, ҳаётдан катта нарсалар кутишдан қўрқмайдиган ва яқин инсонига ўз имкониятларига ишонишни ўргата оладиган аёл билан турмуш қуриш муҳимдир.
  • Бундай аёл, ҳатто отаси томонидан эркалатиб улғайган бўлса-да, ўзини қадрли ҳис қилиб, муносабатларда ҳурмат, эътибор ва самимиятни қадрлайди.
  • Унинг муваффақияцизликлар пайтида ҳам ёнида туриб, далда бериши ва тўғри йўналиш кўрсатиши инсонни ўзини қайта қўлга олишга ундайди.

«Дадаси газини босинг, паси бизга маъқул эмас, фақат зўрини олинг!» — баъзан инсоннинг ҳаётини ўзгартириш учун катта бойлик эмас, унга чин дилдан ишонадиган бир инсоннинг гапи кифоя.

«Эркатой қизларга уйланиш керак», деган ҳазиломуз фикр ортида аслида анча чуқур маъно бор. Гап фақат отаси эркалатиб катта қилган, қимматбаҳо совғаларга ўрганган ёки маҳр сифатида катта талаблар қўядиган қизлар ҳақида эмас. Асосий масала — ўз қадрини биладиган, ҳаётдан катта нарсалар кутишдан қўрқмайдиган ва яқин инсонига ҳам ўз имкониятларига ишонишни ўргата оладиган аёл ҳақида.

Албатта, ҳар бир эркатой қиз келажакда турмуш ўртоғини бой қилиб юборади, деб кафолат бериб бўлмайди. Аммо инсонни камситмайдиган, унинг имкониятларига ишонадиган ва қийин пайтда ҳам ёнида турадиган жуфтнинг ҳаётдаги ўрни жуда катта.

Отасининг севимлиси бўлган қиз қандай улғаяди?

Қиз фарзандини меҳр билан тарбиялаган, унинг фикрини тинглаган ва ютуқларидан қувонган ота унда ўз қадрини ҳис қилиш туйғусини шакллантиришга ёрдам бериши мумкин.

Бундай қиз болалигидан ўзини қадрли инсон сифатида ҳис қилиб улғайса, катта бўлганида ҳам муносабатларда ҳурмат, эътибор ва самимиятни қадрлаши мумкин. У ўз фикрини билдиришдан, орзу қилишдан ва келажак учун режалар тузишдан қўрқмаслиги эҳтимол.

Бироқ бу ерда муҳим бир фарқ бор: меҳр кўриб улғайиш бошқалардан ҳамма нарсани талаб қилиш дегани эмас. Ҳақиқий тарбия инсонга фақат ўз қадрини англашни эмас, бошқаларнинг қадрини ҳам ҳурмат қилишни ўргатади.

Шунинг учун ота-онасининг эркаси бўлган қиз ҳақида гап кетганда, унинг қанчалик қиммат совғалар олганидан кўра, меҳр, масъулият ва ўзаро ҳурматни қандай тушуниши муҳимроқ.

«Дадаси, газни босинг!» — муваффақиятга ундайдиган гап

Тасаввур қилинг: инсон иш бошлади, катта мақсадлар қўйди, аммо режалари кутилганидек амалга ошмаяпти. Даромади камайган, ҳаракатлари натижа бермаётган, ўзи ҳам бироз тушкунликка тушган.

Айнан шундай пайтда турмуш ўртоғининг муносабати катта аҳамият касб этади.

Бири уни бошқалар билан таққослаб, «сендан ҳеч нарса чиқмайди», дейиши мумкин. Бошқаси эса:

«Дадаси, ҳали ҳаммаси олдинда. Сиз бундан яхшироғига қодирсиз. Келинг, режани қайта кўриб чиқамиз. Бизга шунчаки ҳаракат эмас, тўғри ҳаракат керак», деб далда бериши мумкин.

Мана шу муносабат инсонга ўзини қайта қўлга олиш, хатоларидан сабоқ чиқариш ва яна ҳаракат қилиш учун куч бериши мумкин.

Ҳазил аралаш айтганда, баъзи аёллар эрига шундай дейди:

«Дадаси, пастроққа тушманг. Орзуларингизни кичрайтирманг. Фақат катта мақсад қўйишнинг ўзи камлик қилади — энди унга муносиб режа ҳам тузамиз!»

Бу гапнинг энг муҳим қисми қиммат машина ёки дабдабали ҳаёт эмас. Асосийси — жуфтингиз сизга ишониши, бироқ шу билан бирга сизни масъулиятли қарорлар қабул қилишга ҳам ундаши.

Қиммат маҳр сўраган қиз бойлик олиб келадими?

Ижтимоий тармоқларда «маҳрига Гелик сўрайдиган қиз» ибораси кўпинча ҳазил, муболаға ва катта орзулар рамзи сифатида ишлатилади.

Бироқ маҳрнинг қимматлиги аёлнинг келажакда қандай турмуш ўртоғи бўлишини белгиламайди. Қиммат совғаларни хоҳлаган инсон ҳам яхши ҳамроҳ бўлиши мумкин, оддий талаблар қўйган инсон ҳам оилавий ҳаётда қийинчиликларга дуч келиши мумкин.

Шунинг учун турмуш қуришда фақат моддий талабларга эмас, уларнинг ортидаги қарашларга ҳам эътибор бериш муҳим.

Инсон бойликни нима учун истайди? Фақат кўз-кўз қилиш учунми ёки оиласига қулай шароит яратиш, яхши таълим олиш, саёҳат қилиш ва келажакни таъминлаш учунми?

Бу саволларга берилган жавоблар кўп нарсани англатиши мумкин.

Катта орзулар яхши. Аммо уларга етишиш учун меҳнат, сабр, режалаштириш ва молиявий масъулият ҳам керак. Оилада икки томон ҳам шуни тушунса, орзулар бир-бирига босим ўтказиш воситаси эмас, умумий мақсадга айланади.

Инсонни бой қиладиган энг катта куч — ишонч

Муваффақият фақат пул ёки бизнес билан ўлчанмайди. Аммо моддий мақсадларга эришишда ҳам инсоннинг атрофидаги муҳит катта аҳамиятга эга.

Жуфтининг фикрини тинглайдиган, ютуқларидан қувонадиган ва муваффақиятсизликлар пайтида уни камситмайдиган инсон руҳий жиҳатдан муҳим таянч бўла олади.

Оиладаги соғлом муносабатлар ва жуфтнинг қўллаб-қувватлаши инсоннинг ўзини қадрлаши билан боғлиқ эканини илмий тадқиқотлар ҳам кўрсатган. Бироқ бу ҳар қандай инсонни бойликка олиб борадиган кафолатли формула эмас. Оксфорд академик нашрида чоп этилган тадқиқотда ҳам жуфтнинг қўллаб-қувватлаши ва муносабатлардаги таранглик даражаси инсоннинг ўзини баҳолаши билан боғлиқ экани қайд этилган.

Демак, ҳаётдаги энг муҳим саволлардан бири — «У қанча пул топади?» эмас, балки «Биз бир-биримизни қандай инсонга айлантирамиз?» деган саволдир.

Агар оилада бир киши иккинчисининг орзуларини масхара қилмаса, муваффақиятсизлигини юзига солмаса ва қийинчиликларда уни ёлғиз қолдирмаса, бу муносабат иккаласи учун ҳам куч манбаига айланиши мумкин.

Турмуш ўртоқ — фақат мухлис эмас, ҳамфикр ҳам бўлиши керак

Ҳар қандай муносабатда фақат мақтовнинг ўзи етарли эмас. Баъзан инсонга «сен қила оласан» деган гап керак бўлса, баъзан «бу қарорингни яна бир бор ўйлаб кўр» деган самимий огоҳлантириш ҳам зарур.

Ҳақиқий ҳамроҳлик — бир-бирини доим мақташ эмас, балки керак бўлганда ҳақиқатни ҳурмат билан айта олишдир.

Масалан, бизнес очиш режаси бор инсонни қўллаб-қувватлаш яхши. Аммо оиланинг барча маблағини ҳисоб-китобсиз таваккалга қўйишга ундаш тўғри эмас. Катта мақсадлар билан бирга хавфларни баҳолаш, тежамкорлик ва режали ҳаракат ҳам бўлиши керак.

Энг муҳими, оилада бир инсон иккинчисининг орзуларини кўтариб юриши шарт эмас. Улар бир-бирининг кучли томонларини тўлдириб, масъулиятни бирга кўтаришни ўрганишлари лозим.

Хулоса: сизга ишонадиган инсонни танланг

«Эркатой қизга уйланинг», деган гапни фақат қиммат маҳр ёки дабдабали ҳаёт билан боғлаш тўғри эмас. Бу фикрнинг энг гўзал талқини — ўз қадрини биладиган, катта орзулардан қўрқмайдиган ва яқинининг имкониятларига ишонадиган инсон билан ҳаёт қуришдир.

Чунки баъзан инсоннинг энг катта бойлиги унинг ҳисоб рақамида эмас, балки уйига қайтганда уни тушунадиган, муваффақиятсизликдан кейин ҳам қадрлайдиган ва янги мақсадлар сари ундайдиган инсон борлигида бўлади.

Албатта, яхши оилани биргина аёл қурмайди. Эркак ҳам аёлининг орзуларини ҳурмат қилиши, унинг ривожланишига кўмаклашиши ва қийин кунларда таянч бўлиши керак.

Бахтли оилада энг қиммат нарса «Гелик» эмас — бир-бирининг қадрини биладиган, орзуларини қўллаб-қувватлайдиган ва ҳаётни елкама-елка қуришга тайёр икки инсоннинг борлигидир.

Эркатой қизга уйланингДадаси газини босингМахрОта-она тарбияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиЯнги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатади27 сентябр 15:46Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)28 сентябр 10:52“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди6 сентябр 18:23P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?13 июл 14:15Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиОила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи7 сентябр 22:15Тошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишдиТошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишди21 август 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ