11 ёшли Фотима ва отасининг ҳаёти ўзгарди: уларга уй совға қилинди (видео)

·76·Жамият
11 ёшли Фотима ва отасининг ҳаёти ўзгарди: уларга уй совға қилинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ободонлаштириш хизматида ишловчи ва 11 ёшли қизи Фотимани ёлғиз тарбиялаётган Рашид акага халқ томонидан уй совға қилинди.
  • Ушбу хайрли ташаббус Сардор исмли блогернинг ҳашарда ота ва қизнинг оғир шароитидан хабар топиши ортидан амалга оширилди.
  • Янги хонадон барча зарур жиҳозлар билан таъминланиб, Фотиманинг балерина бўлиш орзусига мослаб безатилди.
  • Ота ва қиз кўрсатилган ёрдам учун миннатдорчилик билдириб, янги уйларига кўчиб ўтдилар.

Отаси ободонлаштириш хизматида ишлаб, 11 ёшли қизини ёлғиз вояга етказаётган отанинг ҳикояси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Балерина бўлишни орзу қиладиган қизалоқ Фотима ва унинг отаси Рашид акага халқ томонидан уй совға қилинди.

Ҳаммаси 25 октябрь, якшанба куни ўтказилган ҳашардан бошланди. Сардор исмли блогер ободонлаштириш хизмати ходимлари билан суҳбатлашиб, уларнинг муаммоларини тинглайди. «Яна кимнинг муаммоси бор? Кимга уй керак?» деб сўраганида, ишчилар орасидаги ёши катта аёллардан бири ўзларига эмас, Рашид акага ёрдам беришни сўрайди. Бошқа ходимлар ҳам унинг уй-жойга муҳтожлигини айтиб, блогернинг эътиборини унга қаратади.

Рашид ака билан суҳбатда унинг қизини ёлғиз тарбиялаётгани маълум бўлади. Аёли Фотима ҳали 40 кунлик чақалоқ бўлганида уларни ташлаб, Россияга кетган. Шундан буён ота қизини ҳалол меҳнати билан катта қилиб келмоқда. Фотиманинг эса бир орзуси бор — келажакда балерина бўлиш.

Бу воқеа кўпчиликни бефарқ қолдирмади. Сардор исмли блогер ташаббуси билан халқ бирлашиб, ота ва қизга уй олиб берди. Кейинчалик блогер уларни янги хонадонига олиб бориб, уй таъмирлангани, жиҳозлар, кийим-кечак ва бошқа зарур буюмлар билан таъминланганини кўрсатди. Ҳатто пардалар ҳам Фотиманинг балерина бўлиш орзусидан илҳомланиб тайёрлангани кўринади.

Янги уйини кўрган ота ва қиз қувончини яшира олмади. Фотима эса уларга кўрсатилган меҳр ва эътибор учун миннатдорчилик билдириб, олдиндан тайёрлаб келган рақсини ижро этди. Суҳбат давомида қизалоқнинг майда қилиб ўрилган сочларини ҳам отаси ўзи ўриб қўйиши маълум бўлди.

Ота ва қиз ўртасидаги самимий меҳр-муҳаббат, шунингдек, беғараз ёрдамга қўл узатган инсонларнинг эзгу иши ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг илиқ муносабатига сабаб бўлди.

Рашид акаФотимахайрияижтимоий тармоқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернетда кўпчиликнинг қалбини ларзага солган қизалоқ ва отасига уй совға қилиндиИнтернетда кўпчиликнинг қалбини ларзага солган қизалоқ ва отасига уй совға қилинди31 октябр 15:59АҚШлик юрист ўзи таҳсил олган университетга 31,4 миллион доллар хайрия қилдиАҚШлик юрист ўзи таҳсил олган университетга 31,4 миллион доллар хайрия қилди31 октябр 07:19Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг кўз ёшлари тармоқларда мухлисларини ҳавотирга солди ( видео)Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг кўз ёшлари тармоқларда мухлисларини ҳавотирга солди ( видео)26 октябр 15:1519 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқда19 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқда29 сентябр 10:06Ўйин ишлаб чиқарувчилар фонди уч кунда 100 минг доллар йиғдиЎйин ишлаб чиқарувчилар фонди уч кунда 100 минг доллар йиғди5 август 17:21Лионель Месси Мадрид вилоятидаги ёнғинлар оқибатини бартараф этишга ёрдам бердиЛионель Месси Мадрид вилоятидаги ёнғинлар оқибатини бартараф этишга ёрдам берди5 август 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади