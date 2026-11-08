Ҳисоблагич бузилса: Газ, сув ва свет ускуналарини алмаштириш харажати кимнинг бўйнида?

·0·Жамият
Ҳисоблагич бузилса: Газ, сув ва свет ускуналарини алмаштириш харажати кимнинг бўйнида?

Хонадонингиздаги электр энергияси, табиий газ, ичимлик ёки иссиқ сув ҳисоблагичлари тўсатдан бузилиб ёхуд яроқсиз ҳолатга келиб қолдими?

Кўпчилик фуқаролар бундай вазиятда ускунани ўз ҳисобидан таъмирлаш ёки янгисини сотиб олишга шошилади. Ваҳоланки, амалдаги қонунчиликка кўра, аҳолидан бу ишлар учун пул талаб қилиш қатъиян ноқонуний ҳисобланади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 августдаги 698-сонли қарорига мувофиқ, маиший ҳисоблагичларни таъмирлаш, даврий метрология қиёсловидан ўтказиш ёки янгисига алмаштириш харажатлари тўлиқ тегишли таъминотчи корхоналар (электр тармоқлари, газ идораси ёки сув таъминоти) маблағлари ҳисобидан қопланиши шарт.

Ҳисоблагич ишдан чиқса, нима қилиш керак? 4 та муҳим қадам

Носозлик аниқланганда жарима ёки асоссиз тўловларга дучор бўлмаслик учун қуйидаги тартибга амал қилинг:

  1. Дарҳол расмий хабар беринг: Ҳисоблагич кўрсаткичида, ойнасида ёки пломбасида носозлик/шикастланиш сезилса, шу куннинг ўзидаёқ тегишли таъминотчи корхонага (газ, электр ёки «Сувтаъминот») ёзма равишда мурожаат қилинг. Оғзаки ёки телефон орқали айтилган хабарлар кейинчалик расмий асос бўла олмайди;

  2. Далолатнома расмийлаштириш: Таъминотчи корхона ходими келиб, ҳисобга олиш ускунасининг яроқсиз ҳолга келганини қайд этган ҳолда жойида расмий хабарнома ва далолатнома тузиши лозим;

  3. Бепул ечиш, текшириш ва ўрнатиш: Носоз ускунани демонтаж қилиш (ечиб олиш), лаборатория/метрология кўригидан ўтказиш, таъмирлаш ёки янгисига алмаштириб қайта ўрнатиш хизматлари тўлиқ таъминотчи корхоналар бюджети ва масъулиятида амалга оширилади;

  4. Ноқонуний тўловга қарши кураш: Агар ходимлар сиздан ҳисоблагични таъмирлаш, текшириш ёки янгисини олиб бериш учун пул талаб қилса, бунга асло розилик берманг.

Ноқонуний тўлов талаб қилинганда қаерга мурожаат қилинади?

Коммунал идоралар ходимлари асоссиз тўлов талаб қилган тақдирда фуқаролар тезкор алоқа воситалари орқали ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишлари мумкин:

  • Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ишонч телефони: 1159;

  • Ягона энергетика ва коммунал тармоқ ишонч рақамлари: 1104, 1154, 1255.

ҲисоблагичларКоммунал хизматларИстеъмолчилар ҳуқуқлариВазирлар Маҳкамаси қарори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боғотда ота чет давлатга чиқиб кетиши учун 100 млн сўм алимент пулини олдиндан тўладиБоғотда ота чет давлатга чиқиб кетиши учун 100 млн сўм алимент пулини олдиндан тўлади23 октябр 21:57Ўзбекистонда айрим сунъий интеллект лойиҳаларига 6 ойгача бепул ресурс ажратиладиЎзбекистонда айрим сунъий интеллект лойиҳаларига 6 ойгача бепул ресурс ажратилади22 октябр 15:41Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?23 июн 18:59«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...10 июл 11:30«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди23 июн 16:081 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди26 июн 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади