Ҳисоблагич бузилса: Газ, сув ва свет ускуналарини алмаштириш харажати кимнинг бўйнида?
Хонадонингиздаги электр энергияси, табиий газ, ичимлик ёки иссиқ сув ҳисоблагичлари тўсатдан бузилиб ёхуд яроқсиз ҳолатга келиб қолдими?
Кўпчилик фуқаролар бундай вазиятда ускунани ўз ҳисобидан таъмирлаш ёки янгисини сотиб олишга шошилади. Ваҳоланки, амалдаги қонунчиликка кўра, аҳолидан бу ишлар учун пул талаб қилиш қатъиян ноқонуний ҳисобланади.
Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 августдаги 698-сонли қарорига мувофиқ, маиший ҳисоблагичларни таъмирлаш, даврий метрология қиёсловидан ўтказиш ёки янгисига алмаштириш харажатлари тўлиқ тегишли таъминотчи корхоналар (электр тармоқлари, газ идораси ёки сув таъминоти) маблағлари ҳисобидан қопланиши шарт.
Ҳисоблагич ишдан чиқса, нима қилиш керак? 4 та муҳим қадам
Носозлик аниқланганда жарима ёки асоссиз тўловларга дучор бўлмаслик учун қуйидаги тартибга амал қилинг:
Дарҳол расмий хабар беринг: Ҳисоблагич кўрсаткичида, ойнасида ёки пломбасида носозлик/шикастланиш сезилса, шу куннинг ўзидаёқ тегишли таъминотчи корхонага (газ, электр ёки «Сувтаъминот») ёзма равишда мурожаат қилинг. Оғзаки ёки телефон орқали айтилган хабарлар кейинчалик расмий асос бўла олмайди;
Далолатнома расмийлаштириш: Таъминотчи корхона ходими келиб, ҳисобга олиш ускунасининг яроқсиз ҳолга келганини қайд этган ҳолда жойида расмий хабарнома ва далолатнома тузиши лозим;
Бепул ечиш, текшириш ва ўрнатиш: Носоз ускунани демонтаж қилиш (ечиб олиш), лаборатория/метрология кўригидан ўтказиш, таъмирлаш ёки янгисига алмаштириб қайта ўрнатиш хизматлари тўлиқ таъминотчи корхоналар бюджети ва масъулиятида амалга оширилади;
Ноқонуний тўловга қарши кураш: Агар ходимлар сиздан ҳисоблагични таъмирлаш, текшириш ёки янгисини олиб бериш учун пул талаб қилса, бунга асло розилик берманг.
Ноқонуний тўлов талаб қилинганда қаерга мурожаат қилинади?
Коммунал идоралар ходимлари асоссиз тўлов талаб қилган тақдирда фуқаролар тезкор алоқа воситалари орқали ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишлари мумкин:
Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ишонч телефони:
1159;
Ягона энергетика ва коммунал тармоқ ишонч рақамлари:
1104,
1154,
1255.
Изоҳлар 0
…