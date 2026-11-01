Эрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сири
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Оиладаги муносабатлар сифати моддий бойликка эмас, балки эр ва хотиннинг бир-бирига бўлган ҳурмати ҳамда ўзаро муносабатларига бевосита боғлиқдир.
- Аёл киши турмуш ўртоғини ишончли ҳамроҳи деб билса, бу муносабатларда самимий қўллаб-қувватлаш ва муаммоларни биргаликда ҳал қилиш имконияти ортади.
- Соғлом оилавий муҳитда эр ва хотин бир-бирининг қадр-қимматини камситмаган ҳолда, тенг ҳуқуқли тарзда ўзаро таянч бўлиши муҳим аҳамиятга эга.
Аёлнинг қадри фақат унинг қандай инсон экани билан эмас, балки турмуш ўртоғи билан қандай муносабат қургани билан ҳам намоён бўлади. Эрни ҳурмат қилиш унинг ҳар бир хатосига кўз юмиш дегани эмас. Бу — бир-бирини қадрлаш, ишончни асраш ва оиладаги муносабатларнинг қандай бўлишига ўз ҳиссасини қўшишдир.
Ҳаётда шундай оилалар борки, уларда катта бойлик ҳам, дабдабали уй ҳам, қимматбаҳо буюмлар ҳам бўлмаслиги мумкин. Аммо бу хонадонларда меҳр, осойишталик ва бир-бирига бўлган ҳурмат бор. Яна шундай оилалар борки, ташқи томондан ҳаммаси мукаммал кўринади, лекин уларнинг эшиги ёпилганида энг оддий гап ҳам жанжалга айланади.
Бу икки хил оиланинг фарқи нимада?
Кўпинча гап одамларнинг қанча пул топишида ёки қандай шароитда яшашида эмас. Гап уларнинг бир-бирига қандай муносабатда бўлишида, бир-бирини қандай кўришида ва ҳар куни қандай сўзларни айтишидадир.
Эрингизни қандай инсон деб биласиз?
«Эрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз», деган фикрда чуқур маъно бор.
Агар аёл турмуш ўртоғини оиланинг таянчи, ишончли ҳамроҳи ва бирга ҳаёт қуришни танлаган инсони деб билса, муносабатларида ҳам ишонч ва ҳурматга ўрин қолади. У эридан камчилик топиш учун эмас, муаммоларни биргаликда ҳал қилиш учун ҳаракат қилади.
Агар у ҳар бир хатони эслатса, ҳар бир муваффақиятсизликни юзига солса, бошқалар билан таққосласа ва уни доимо камситса, вақт ўтиши билан орадаги яқинликка путур етиши мумкин.
Албатта, бу эркакнинг қандай инсон экани фақат аёлнинг муносабатига боғлиқ, дегани эмас. Ҳар бир инсон ўз хатти-ҳаракатлари учун ўзи жавобгар. Аммо оиладаги муҳитни шакллантиришда ҳар икки томоннинг муносабати муҳим.
Инсонни қадрлаш уни мукаммал деб билиш эмас. Унинг камчиликларини кўра туриб, қадр-қимматини поймол қилмасликдир.
Эркак учун аёлининг муносабати ҳам муҳим
Баъзан эркак ташқи дунёда қанчалик кучли кўринмасин, уйига қайтганида уни тушунадиган, сўзларини эшитадиган ва қийинчиликларини ҳис қиладиган инсонни истайди.
У ҳам чарчайди. У ҳам хато қилади. У ҳам баъзан нима қилишни билмай қолади. Унинг ҳам руҳан қўллаб-қувватланишга эҳтиёжи бор.
Аёлнинг бир оғиз самимий сўзи баъзан узоқ насиҳатдан кўра кўпроқ куч бериши мумкин:
«Сенга ишонаман».
«Қийинчиликни бирга енгамиз».
«Ҳаракатингни кўряпман, раҳмат».
«Хато қилган бўлсанг ҳам, кел, буни биргаликда тўғрилаймиз».
Бу сўзлар эркакнинг барча муаммоларини ҳал қилиб юбормайди. Лекин у ўзини оилада ёлғиз эмаслигини ҳис қилишига ёрдам бериши мумкин.
Шу билан бирга, меҳр ва қўллаб-қувватлаш фақат аёлнинг вазифаси эмас. Эркак ҳам хотинининг меҳнатини қадрлаши, унинг ҳис-туйғуларини эшитиши ва қийин пайтларда суянч бўлиши керак.
Чунки оила бир инсон иккинчисини доимо кўтариб юрадиган жой эмас. У — икки инсон бир-бирига таянч бўладиган маскандир.
Эрингизни бошқалар олдида қандай тилга оласиз?
Оиладаги ҳурмат фақат ёлғиз қолгандаги муносабатда эмас, бошқалар олдидаги муомалада ҳам кўринади.
Дўстлар даврасида, қариндошлар орасида ёки фарзандлар олдида турмуш ўртоғининг камчиликларини масхара қилиш, уни бошқалар билан таққослаш, ҳар бир хатосини ошкор этиш орадаги ишончни заифлаштириши мумкин.
Бу эрнинг хатоларини яшириш ёки унинг ҳар қандай хатти-ҳаракатини оқлаш керак, дегани эмас. Агар жиддий муаммо бўлса, уни ҳал қилиш учун очиқ гаплашиш, зарур бўлса, ишончли инсондан ёрдам сўраш керак.
Аммо бир нарсага эътибор беринг: муаммони ҳал қилиш учун айтилган гап билан инсонни ерга уриш учун айтилган гапнинг фарқи бор.
«Сен ҳеч қачон тўғри иш қилмайсан», деган гап инсоннинг шаънига тегади.
«Бу ишда хато қилдинг, кел, энди қандай тўғрилашни ўйлайлик», деган гап эса муаммони ҳал қилишга йўл очади.
Сўзлар бир-бирига ўхшаш туюлиши мумкин, аммо уларнинг қалбда қолдирадиган изи мутлақо бошқа.
Эркакни ҳурмат қилиш — ўз қадрингизни унутиш эмас
Бу мавзудаги энг муҳим жиҳатлардан бири шуки, аёл эрни ҳурмат қилишни ўзини қурбон қилиш билан адаштирмаслиги керак.
Ҳурмат дегани — ҳар қандай ноҳақликка чидаш эмас.
Ҳурмат дегани — ҳақорат эшитганда жим туриш эмас.
Ҳурмат дегани — зўравонликни кечиришга мажбур бўлиш эмас.
Ҳурмат дегани — ўз фикри, орзуси ва қадр-қимматидан воз кечиш ҳам эмас.
Соғлом оилада эр ҳам, аёл ҳам бир-бирини ҳурмат қилади. Ҳар иккисининг фикри эшитилади. Муаммолар қўрқитиш, камситиш ёки зўравонлик билан эмас, мулоқот ва масъулият билан ҳал қилинади.
Аёл турмуш ўртоғини қадрлаши мумкин, аммо бу унинг ўз қадрини унутиши кераклигини англатмайди. Эркак ҳам хотинини севиши мумкин, аммо бу унинг фикрини назорат қилиши ёки эркинлигини чеклашига асос бўлмайди.
Ҳақиқий ҳурмат бир томоннинг иккинчи томонга бўйсунишида эмас, икки инсоннинг бир-бирини тенг қадрлашида намоён бўлади.
Фарзандлар ота-онасининг муносабатидан сабоқ олади
Болаларга оила, муҳаббат ва ҳурмат ҳақида қанча гапирманг, улар кўпинча катталарнинг ўзини қандай тутишидан кўпроқ нарса ўрганади.
Агар фарзанд онасининг отасига ҳурмат билан гапираётганини кўрса, бу унинг онгидаги оилавий муносабатлар ҳақидаги тасаввурга таъсир қилиши мумкин.
Агар у отасининг онасини тинглаётганини, уй ишларида ёрдам бераётганини, унинг фикрини қадрлаётганини кўрса, ҳурматнинг икки томонлама бўлишини англайди.
Аксинча, уйда доимий ҳақорат, масхара, камситиш ва жанжал ҳукмрон бўлса, бола буни одатий ҳол деб қабул қилиб қолиши мумкин.
Шунинг учун фарзандлар олдидаги муносабатлар ҳам муҳим. Ота-она бир-бирини ҳурмат қилиш орқали боласига фақат оилада яшашни эмас, балки бошқа инсон билан соғлом муносабат қуришни ҳам ўргатади.
Оилани катта совғалар эмас, кичик эътиборлар ҳам мустаҳкамлайди
Бахтли оила деганда кўпчилик қимматбаҳо совғалар, саёҳатлар, чиройли уй ёки тўкин дастурхонни тасаввур қилади. Буларнинг барчаси ҳаётни гўзаллаштириши мумкин. Аммо муносабатларнинг асоси бошқа нарсаларда ҳам яшайди.
Эрталабги самимий саломда.
Кун давомида «Яхшимисан?» деб сўрашда.
Чарчаган турмуш ўртоғига ёрдам беришда.
Хато қилганда кечирим сўрай олишда.
Бир-бирининг орзуларини масхара қилмасликда.
Муаммо туғилганда бир-бирини айблашдан олдин сабабини тушунишга уринишда.
Баъзан инсонга катта совға эмас, унинг меҳнати сезилгани ва қадрлангани муҳимроқ бўлади. Баъзан бир пиёла чой узатиш, ҳол-аҳвол сўраш ёки «Бугун чарчадингми?» деб қўйиш ҳам меҳрни ҳис қилишга ёрдам беради.
Албатта, ҳар бир оиланинг шароити ва муносабатлари турлича. Лекин бир-бирига эътибор бериш, миннатдорчилик билдириш ва самимий гаплашиш кўпчилик муносабатлар учун муҳим таянчдир.
Эрингизни ким деб билсангиз, муносабатингизда ҳам шу акс этади
Бу фикрни яна бир бор ўйлаб кўринг.
Агар эрингизни фақат камчиликларидан иборат инсон деб билсангиз, унинг яхши томонларини ҳам кўриш қийинлашиши мумкин.
Агар уни ўзингиз билан бир йўлда кетаётган ҳамроҳ деб билсангиз, муаммоларни «мен ва сен» тарзида эмас, «биз қандай ҳал қиламиз?» деган нуқтаи назардан кўриш осонроқ бўлади.
Агар унинг меҳнатини қадрласангиз, миннатдорчилик билдирсангиз ва фикрини эшитсангиз, у ҳам сизга нисбатан шундай муносабатда бўлиши учун имконият яратилади.
Лекин бу ерда бир нозик ҳақиқат бор: сиз қанчалик яхши муносабатда бўлманг, бошқа инсоннинг қандай йўл тутишини тўлиқ назорат қила олмайсиз. Муносабатни сақлаш учун иккала томон ҳам ҳаракат қилиши керак.
Шунинг учун бу гапни фақат аёлга қаратилган талаб сифатида эмас, ҳар икки томонга тегишли ҳаётий эслатма сифатида қабул қилиш тўғрироқ.
Эр ҳам хотинини қандай инсон деб билишини, унинг қадрини қандай кўрсатишини ва ўз муносабати билан оиласига қандай муҳит яратаётганини ўйлаб кўрсин.
Зеро, оиладаги меҳрни бир киши ёлғиз сақлаб қололмайди. Уни икки инсон биргаликда асрайди.
Хулоса: бир-бирингизнинг қадрингизни тириклигингизда билинг
Вақт ўтади. Инсоннинг ёши улғаяди, ташқи кўриниши ўзгаради, мол-мулк келиб-кетади, ҳаётдаги мавқе ҳам бир хил қолмайди. Аммо бирга босиб ўтилган йўл, қийин кунларда берилган мадад ва қалбда қолган самимий сўзлар кўпинча инсон хотирасида узоқ сақланади.
Шунинг учун турмуш ўртоғингизга фақат хато қилганида эмас, яхши иш қилганида ҳам эътибор беринг. Фақат бирор нарса керак бўлганда эмас, ҳеч қандай сабабсиз ҳам меҳр кўрсатинг. Фақат байрамларда эмас, оддий кунларда ҳам қадрлашни унутманг.
Агар бир-бирингизнинг камчиликларини кўришга вақт топсангиз, яхши томонларини ҳам кўришга вақт ажратинг. Агар хафа бўлганда гапиришга ҳаққингиз борлигини билсангиз, хурсанд бўлганда миннатдорчилик билдиришни ҳам унутманг.
Чунки оила — ким ҳақлигини исботлайдиган майдон эмас. У икки инсон бир-бирини тушунишга, қўллаб-қувватлашга ва биргаликда ўсишга ҳаракат қиладиган маскандир.
Эрингизни қадрланг, аммо ўз қадрингизни ҳам унутманг. Уни ҳурмат қилинг ва ўзингиз ҳам ҳурматга лойиқ эканингизни ёдда тутинг. Бир-бирингизнинг қалбингизга озор беришга эмас, унга хотиржамлик бағишлашга ҳаракат қилинг. Зеро, ҳақиқий бахт — бир инсоннинг иккинчиси устидан ҳукмронлигида эмас, икки инсоннинг бир-бирини танлаб, қадрлаб ва асраб яшашидадир.
Изоҳлар 0
…