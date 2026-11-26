Ижара тўловлари ўз вақтида амалга оширилмагани учун Дамас автомашинаси хатланди
Фуқаролик ишлари бўйича Миробод туманлараро судининг 2026 йил 13 сентябрдаги ижро варақасига асосан қарздор Н.С.дан ундирувчи — Давлат ташкилоти фойдасига 39 миллион 78 минг сўм қарздорликни ундириш белгиланган.
Мазкур ижро ҳужжати 2026 йил 22 сентябрь куни тегишли бўлим иш юритувига келиб тушган ва шу асосда ижро иши қўзғатилган.
Ўрганишлар давомида қарздор томонидан ижара шартномаси асосида фойдаланиб келинган бино учун белгиланган тўловлар ўз вақтида амалга оширилмагани оқибатида қарздорлик юзага келгани аниқланди.
Қарздорга мажбуриятларни ихтиёрий равишда бажариш имконияти берилган бўлса-да, белгиланган муддатда қарздорлик бартараф этилмаган.
Шундан сўнг, қонунчиликда белгиланган тартибда қарздорга тегишли бўлган «Дамас» русумли автотранспорт воситаси хатланиб, жарима майдончасига жойлаштирилди.
Ҳозирда мазкур автотранспорт воситаси мавжуд қарздорликни қоплаш мақсадида «E-auksion» электрон савдо платформаси орқали реализация қилиш учун савдога чиқарилган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…