Шахрам Ғиёсов рафиқасининг ўзига ёқадиган учта фазилатини айтди

·5·Маданият
Шахрам Ғиёсов рафиқасининг ўзига ёқадиган учта фазилатини айтди

Профессионал боксчи Шахрам Ғиёсов «Даракчи» нашрига берган интервьюсида турмуш ўртоғининг ўзига энг ёқадиган учта фазилати ҳақида сўзлаб берди.

«Биринчиси — иймони кучли эканлиги. Иккинчиси — мен нима десам ҳам, “хўп” деб туриши. Мен ўша пайтда хато гапиряпманми ёки тўғри гапиряпманми, жаҳлим чиққан ҳолатда гапиряпманми — барибир, аввалига “хўп” дейди. Бир соат ўтгач эса ўзи келиб: “Дадаси, бу масалада мен ҳақ эдим, мана бу жойда эса сиз ҳақ эдингиз. Лекин нима десангиз ҳам, сизнинг гапингиз тўғри деб жим турдим”, дейди. Шунда мен ҳам ўзимга келиб, қилган хатойим учун ундан кечирим сўрайман.

Учинчи фазилати эса — мени жуда яхши кўриши», — деди боксчи.

Шаҳрам ҒиёсовДаракчибоксбоксчининг интервью
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Собитова 10 йил ҳақида очиқ гапирди: "Пулнинг орқасидан югуриб, болалигини ўтказиб юборибман"Феруза Собитова 10 йил ҳақида очиқ гапирди: "Пулнинг орқасидан югуриб, болалигини ўтказиб юборибман"27 сентябр 18:13Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"26 июл 10:50Шаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилдиШаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилди25 май 12:57Юлдуз Усмонова қўшиқларини меросхўри ким эканини айтди (видео)Юлдуз Усмонова қўшиқларини меросхўри ким эканини айтди (видео)Бугун 12:44Нега айнан Кубаева? Актриса Дилноза Кубаева фамилияси ҳақидаги сирни очдиНега айнан Кубаева? Актриса Дилноза Кубаева фамилияси ҳақидаги сирни очдиКеча 19:35Нодирбек Абдусатторов бўлажак турмуш ўртоғи билан қандай танишиб қолгани ҳақида сўзлаб берди (видео)Нодирбек Абдусатторов бўлажак турмуш ўртоғи билан қандай танишиб қолгани ҳақида сўзлаб берди (видео)Кеча 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди