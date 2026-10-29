Аваз Охуннинг рафиқасининг туғилган кунига қилган романтик сюрпризи барчани лол қолдирди! (видео)

·2·Маданият
Аваз Охуннинг рафиқасининг туғилган кунига қилган романтик сюрпризи барчани лол қолдирди! (видео)

Кулгу устаси Аваз Охун рафиқасининг туғилган кунида унга унутилмас сюрприз тайёрлади. У хонанда ва блогер Ибратбек Азаматов билан биргаликда «Севгилим» қўшиғини ижро этиб, рафиқаси ва фарзандлари ёнига кириб борди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда Аваз Охуннинг кутилмаган ташрифи акс этган. Рафиқаси уни кўриб ҳайратда қолади ва хурсандлигини яширмайди.

Ибратбек Азаматов ҳам ушбу лаҳзаларни ўз саҳифасида улашиб, Аваз Охун билан биргаликда қўшиқ куйлаганидан мамнунлигини билдирди.

«Жуда ҳам ҳурмат қилган акам Аваз Охуннинг аёлларини туғилган кунларида хизматда бўлдик. “Севгилим” қўшиғини биргаликда куйладик. Менимча, Аваз акага қўшиқ жуда ярашди. Нима дейсизлар? Тўлиқ қўшиқ YouTube’да!» — деб ёзди у.

Видеолар ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида илиқ кутиб олинди. Изоҳларда Аваз Охуннинг ижроси мақталиб, оилага бахт ва тотувлик тилаклари билдирилмоқда.

Аваз ОхунИбратбек АзаматовСевгилим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)22 сентябр 11:41"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби5 сентябр 09:38Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)27 август 15:03Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортдиСўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди15 май 13:57Disney маликаларининг образлари ортида ҳақиқий актриса турганини биласизми?Disney маликаларининг образлари ортида ҳақиқий актриса турганини биласизми?Кеча 19:17Дилноз Ҳакимова янги таронасидан парча улашди (видео)Дилноз Ҳакимова янги таронасидан парча улашди (видео)Кеча 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди