Лола Юлдашева ажрашиш ҳақидаги миш-мишларга оилавий сурати билан жавоб берди

·6·Маданият
Лола Юлдашева ажрашиш ҳақидаги миш-мишларга оилавий сурати билан жавоб берди

Хонанда Лола Юлдашева турмуш ўртоғи ва жажжи қизи билан тушган оилавий суратини ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида эълон қилди. Ушбу сурат сўнгги пайтларда санъаткорнинг шахсий ҳаёти билан боғлиқ турли тахминларни муҳокама қилаётган мухлислар эътиборини тортди.

Суратда хонанда оила аъзолари билан бирга қувноқ кайфиятда, табассум билан суратга тушган. Фойдаланувчилар эса мазкур оилавий кадр остида Лола Юлдашевага самимий тилаклар билдириб, унинг оиласига бахт ва тотувлик тилашмоқда.

Сўнгги вақтларда хонанданинг ижтимоий тармоқлардаги айрим видеолари ортидан унинг оилавий ҳаётида муаммолар борлиги, ҳатто турмуш ўртоғи билан ажрашгани ҳақида тахминлар пайдо бўлган эди. Бунга Лола Юлдашеванинг узоқ танаффусдан сўнг "Бироз дам олишимиз керак эди" мазмунидаги изоҳ билан видео жойлагани ҳам сабаб бўлган.

Бироқ хонанда ажрашгани ҳақида расман ҳеч қандай маълумот бермаган. Унинг турмуш ўртоғи ва қизи билан тушган янги сурати эса мухлислар орасида яна муҳокамаларга сабаб бўлди.

Лола ЮлдашеваЎзбек шоу-бизнесиЛола
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лола Тошкент метросида пайдо бўлиб, ижтимоий тармоқларда мухлислар эътиборини тортди! (видео) Лола Тошкент метросида пайдо бўлиб, ижтимоий тармоқларда мухлислар эътиборини тортди! (видео)28 октябр 14:55Лоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиЛоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солди14 сентябр 14:03Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”13 сентябр 01:25Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!4 июл 18:19Лола оиласи билан корейс трендини такрорлаб кўрдиЛола оиласи билан корейс трендини такрорлаб кўрди6 июн 11:12Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!31 май 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди