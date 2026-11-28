Бибисора Ассаубаева Жавоҳир Синдоров билан тушган суратини юрак белгиси билан улашди
Қозоғистонлик шахматчи Бибисора Ассаубаева ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров билан бирга тушган янги суратини Instagram саҳифасида эълон қилди. Суратга қўшилган қизил юрак белгиси эса ижтимоий тармоқларда турли тахмин ва муҳокамаларга сабаб бўлди.
22 ёшли шахматчи суратда 20 ёшли Жавоҳир Синдоров ҳамда уларнинг умумий дўсти ва секунданти Муҳиддин Мадаминов билан бирга акс этган. Ассаубаева суратга қора шахмат пиёдаси, дуо қилаётган қўллар ва қизил юрак эможиларини жойлаштирган.
Sports.kz нашри ушбу рамзларни Бибисоранинг Жавоҳирга нисбатан алоҳида муносабати сифатида талқин қилди. Бундан ташқари, шахматчи Телеграм каналида айиқча сурати билан бирга «4» изоҳини ҳам қолдирган.
Ассаубаева аввал ҳам Синдоровни қўллаб-қувватлашини намойиш этган. У ўзбекистонлик гроссмейстернинг жаҳон чемпионлиги учун кечаётган баҳсини бевосита кузатиш мақсадида Германиянинг Штутгарт шаҳрида ўтказилган WR Women’s Чесс Tour 2026 гранд-финалида қатнашишдан воз кечгани айтилмоқда. Ҳозирда у Швейцариянинг Женева шаҳрида Жавоҳирни қўллаб-қувватламоқда.
Эслатиб ўтамиз, Жавоҳир Синдоров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуга қарши жаҳон шахмат тожини қўлга киритиш учун баҳс олиб бормоқда. Дастлабки икки классик партия дуранг билан якунланган, ҳисоб 1:1 ни ташкил этган. Учинчи партия 26 ноябрь куни ўтказилиши режалаштирилган эди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…