Лиса танлаган ТОП-6: BLACKPINK юлдузининг севимли корейс сериаллари

·35·Маданият
Лиса танлаган ТОП-6: BLACKPINK юлдузининг севимли корейс сериаллари

Дунёга машҳур BLACKPINK гуруҳи аъзоси Лиса мухлислар эътиборига ўзининг севимли корейс сериаллари рўйхатини ҳавола этди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган суратда хонанданинг энг ёқтирган олти драмаси жамланган бўлиб, улар орасида романтика, фантастика, драма ва триллер жанридаги машҳур лойиҳалар бор.

Рўйхатдан биринчи ўринни болаликдан дўст бўлган икки инсоннинг ҳаёт йўллари яна кесишиши ҳақида ҳикоя қилувчи «Love Next Door» сериали эгаллаган. Шунингдек, Лиса «Гоблин» мистик-романтик драмасини ҳам ўз танловига киритган. Унда ўлмас мавжудот ва ёш қиз ўртасидаги ноодатий муҳаббат ҳикояси тасвирланади.

Хонанданинг севимлилари орасида ҳашаматли турар жойдаги оилалар, сирлар ва қасос ҳақида ҳикоя қилувчи «The Penthouse», шунингдек, 1990 йиллардаги ёшлик, орзулар ва муҳаббатни акс эттирувчи «Twenty-Five Twenty-One» ҳам бор.

Lisanining sevimli koreys seriallari roʻyxati tushirilgan qora rangli reklama varagʻi.

Рўйхатнинг қолган қисмидан эса 1987-йилги Сеул воқеалари фонида кечадиган «Snowdrop» ҳамда Жанубий Кореялик қизнинг кутилмаганда Шимолий Кореяга тушиб қолиши ҳақида ҳикоя қилувчи «Crash Landing on You» ўрин олган.

Олти хил сюжет ва турли жанрларни бирлаштирган ушбу рўйхат Лиса мухлислари, айниқса корейс драмаларини севиб томоша қиладиганлар орасида қизиқиш уйғотди. Энди мухлислар хонанда тавсия қилган сериалларни томоша қилиш учун яна бир сабабга эга бўлишди.

BLACKPINKЛисаКорейс сериаллариK-drama
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиЛиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олди26 июл 09:32Лиса MTV VMAs’да тарихий ғалабага эришдиЛиса MTV VMAs’да тарихий ғалабага эришди28 сентябр 16:50BLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиBLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашди9 август 05:50Кореянинг энг қиммат гонорар оладиган актёр ва актрисалари кимлар?Кореянинг энг қиммат гонорар оладиган актёр ва актрисалари кимлар?28 май 14:04Модель Шахризода Мадаминова “Келажак қаноти” халқаро унвони билан тақдирланди! (видео)Модель Шахризода Мадаминова “Келажак қаноти” халқаро унвони билан тақдирланди! (видео)Бугун 13:57Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтдиСаида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтдиКеча 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди