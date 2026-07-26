Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"

·38·Маданият
Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"

Актёр Мусулмон Юнусов "Даракчи" нашрига берган интервюсида оила ва санъат ўртасида танлов қилишга тўғри келса, ҳеч иккиланмасдан оилани танлашини айтди. Унинг самимий фикрлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Актёрнинг таъкидлашича, инсон оғир кунларни бошидан кечираётганида унинг ёнида энг аввало оиласи қолади.

"Инсон касал бўлиб қолганида, мана-ман деган одамлар ҳам ёнида бўлмайди. Оиласидан бошқа ҳеч ким қолмайди. Агар мендан 'Оилани танлайсизми ёки санъатни?' деб сўрашса, ҳеч иккиланмай оилани танлайман. Карьерам энг юқори чўққида бўлса ҳам, санъатдаги ўрним жуда мустаҳкам бўлса ҳам оиламни танлайман. Чунки санъатда сизнинг ўрнингизни бир кун келиб бошқаси эгаллайди. Аммо оилада фарзандларингиз, яқинларингиз сизга суянч бўлади.", — деди у.

Мусулмон Юнусов фикрини онаси мисолида ҳам изоҳлаб, бугунги ҳаётда инсоннинг асл қадри оғир дамларда билиниши ҳақида гапирди.

"Масалан, онам бетоблар. Биз, фарзандлар, қараяпмиз. Олдин атрофида жуда кўп одамлар бор эди, дугоналари ҳам, танишлари ҳам ёнида эди. Ҳозир эса уларнинг деярли ҳеч бири йўқ," — дея сўзларини давом эттирди актёр.

Интервюдан олинган ушбу парча ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Мусулмон Юнусовнинг фикрларини қўллаб-қувватлаб, инсон учун энг катта бойлик ва таянч айнан оила эканини таъкидлаб ўтишмоқда.

Муслим ЮнусовДаракчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиЛиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиБугун, 09:32Учқун Тиллаевнинг ҳали ҳам ечмайдиган, Президент совғаси бўлган галстук ортидаги ҳақиқат!Учқун Тиллаевнинг ҳали ҳам ечмайдиган, Президент совғаси бўлган галстук ортидаги ҳақиқат!Бугун, 09:07Шаҳзода Муҳаммедова дугонаси юборган қимматбаҳо бренд совғаларни бирма-бир очиб кўрсатди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова дугонаси юборган қимматбаҳо бренд совғаларни бирма-бир очиб кўрсатди (видео)Бугун, 08:58Жеки Чан реппер Миягининг қўшиқларига ўйнаб тармоқларда барчанинг эътиборини тортди!Жеки Чан реппер Миягининг қўшиқларига ўйнаб тармоқларда барчанинг эътиборини тортди!Бугун, 08:46Дурдона Қурбонова тайёрлаган хачапуриси билан мухлисларни кулдирди (видео)Дурдона Қурбонова тайёрлаган хачапуриси билан мухлисларни кулдирди (видео)Бугун, 08:17 Ботир Қодиров клип суратга олаётганда кутилмаган ҳолатга тушиб қолди (видео) Ботир Қодиров клип суратга олаётганда кутилмаган ҳолатга тушиб қолди (видео)Бугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)