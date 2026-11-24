Муниса Ризаеванинг ўғли Алекс икки ёшга тўлди (фото)
Хонанда Муниса Ризаева оиласида қувончли кун. Бугун, 24 ноябрь куни санъаткорнинг ўғли Алекс икки ёшни қарши олди. Хонанда ушбу сана муносабати билан фарзанди билан тушган суратларини ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлаштирди.
Муниса Ризаева эълон қилган кадрларда она ва боланинг туғилган кун фотосессиясидан лавҳаларни кўриш мумкин. Фотосессия учун улар қора рангли либосларни танлаган. Суратларда хонанда ўғли билан бирга турли образларда намоён бўлган.
Санъаткор суратлар остида фарзандини инглиз ва ўзбек тилларида туғилган куни билан табриклаб, унга самимий тилакларини йўллаган.
“Happy Birthday, Aleeks! Туғилган кунинг билан, жоним болам!” — деб ёзган Муниса Ризаева.
Хонанданинг мухлислари ва кузатувчилари ҳам ушбу қувончли кун муносабати билан изоҳларда Алексни табриклаб, унга мустаҳкам соғлик, бахтли болалик ва ёрқин келажак тиламоқда.
Эслатиб ўтамиз, Муниса Ризаева 2024 йил 24 ноябрь куни илк бор она бўлган. Шу тариқа, хонанданинг ўғли бугун ўзининг иккинчи туғилган кунини нишонламоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…