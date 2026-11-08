Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди
Раметовлар сулоласи вакили, актёр Азиз Раметов турмуш ўртоғи Шаҳло Раметова билан биргаликда “Иккаламиз” лойиҳасига интервью берди. Суҳбат давомида жуфтлик танишув тарихи, муҳаббат ва оилавий ҳаётига оид қизиқарли хотиралари билан ўртоқлашди.
Азиз Раметов рафиқаси билан танишишидан анча аввал содир бўлган бир воқеани эслаб берди. Унинг айтишича, ижодий фаолиятининг энг фаол даврларидан бирида, мухлислар орасида машҳур бўлган пайтларида Консерватория яқинида бир қизни кўриб қолган.
Актёрга қизнинг ташқи кўриниши ва кийиниш услуби ёққан. Шу сабабли у қиз билан танишишга уриниб, унга гап отган. Бироқ қиз бунга эътибор бермасдан, индамай йўлида давом этган. Азиз Раметов эса унинг ортидан бормаган, фақат ҳазил аралаш: «Бир кун сизга уйланарман», деб айтиб қолган.
Қизиғи, орадан йиллар ўтиб, актёр ўша қиз билан яна учрашган. Улар танишиб, кейинчалик оила қуришган. Тўйдан сўнг Шаҳло Раметова турмуш ўртоғига йиллар олдин Консерватория ёнида кўрган ва гап отган қиз айнан ўзи эканини айтган.
Бу воқеани эслар экан, Азиз Раметов ниятнинг кучи ва тақдирнинг гўзаллигига ҳайрон қолганини таъкидлади. Актёрнинг фикрича, ўша пайтдаги беихтиёр айтилган гап йиллар ўтиб ҳақиқатга айланган.
Изоҳлар 0
…