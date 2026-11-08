Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди

·1·Маданият
Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди

Раметовлар сулоласи вакили, актёр Азиз Раметов турмуш ўртоғи Шаҳло Раметова билан биргаликда “Иккаламиз” лойиҳасига интервью берди. Суҳбат давомида жуфтлик танишув тарихи, муҳаббат ва оилавий ҳаётига оид қизиқарли хотиралари билан ўртоқлашди.

Азиз Раметов рафиқаси билан танишишидан анча аввал содир бўлган бир воқеани эслаб берди. Унинг айтишича, ижодий фаолиятининг энг фаол даврларидан бирида, мухлислар орасида машҳур бўлган пайтларида Консерватория яқинида бир қизни кўриб қолган.

Актёрга қизнинг ташқи кўриниши ва кийиниш услуби ёққан. Шу сабабли у қиз билан танишишга уриниб, унга гап отган. Бироқ қиз бунга эътибор бермасдан, индамай йўлида давом этган. Азиз Раметов эса унинг ортидан бормаган, фақат ҳазил аралаш: «Бир кун сизга уйланарман», деб айтиб қолган.

Қизиғи, орадан йиллар ўтиб, актёр ўша қиз билан яна учрашган. Улар танишиб, кейинчалик оила қуришган. Тўйдан сўнг Шаҳло Раметова турмуш ўртоғига йиллар олдин Консерватория ёнида кўрган ва гап отган қиз айнан ўзи эканини айтган.

Бу воқеани эслар экан, Азиз Раметов ниятнинг кучи ва тақдирнинг гўзаллигига ҳайрон қолганини таъкидлади. Актёрнинг фикрича, ўша пайтдаги беихтиёр айтилган гап йиллар ўтиб ҳақиқатга айланган.

Азиз РаметовШаҳло РаметоваИккаламиз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)27 июл 15:54Мусулмон Юнусов: "Йўқчиликда тўйга бошловчилик қилишга чиққанман" (видео)Мусулмон Юнусов: "Йўқчиликда тўйга бошловчилик қилишга чиққанман" (видео)27 июл 12:39Достон Эргашев янги қўшиғини тақдим этди: клипда Азиз Раметов ҳам суратга тушди (видео)Достон Эргашев янги қўшиғини тақдим этди: клипда Азиз Раметов ҳам суратга тушди (видео)17 октябр 23:35«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда21 сентябр 14:53Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)10 июл 13:19Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”23 июн 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди