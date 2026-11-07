Саида Раметова келинлик даврида бошидан кечирган воқеани ошкор қилди
Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова турмуш қуриши билан боғлиқ хотираларини сўзлаб берди. Актриса ўзининг тўйи ҳақидаги ҳикояси давомида келинлик даврида юз берган қизиқарли воқеани эслади.
Унинг айтишича, ўша пайтда актрисани келин қилишни истамаганлар ҳам бўлган. Бу ҳақда Саида Раметова YouTube’даги IntervyuTV каналига берган суҳбатида гапириб берди.
Актрисанинг тўйи билан боғлиқ хотиралари акс этган тўлиқ интервьюни канал орқали томоша қилиш мумкин.
Изоҳлар 0
…