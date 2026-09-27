Феруза Собитова 10 йил ҳақида очиқ гапирди: "Пулнинг орқасидан югуриб, болалигини ўтказиб юборибман"

·41·Маданият
Феруза Собитова 10 йил ҳақида очиқ гапирди: "Пулнинг орқасидан югуриб, болалигини ўтказиб юборибман"

Актриса Феруза Собитова "Даракчи" нашрининг YouTube саҳифасига берган интервьюсида ҳаётидаги муҳим ўзгаришлар ҳақида сўзлаб берди. У тадбиркорлик фаолияти, психологияга қизиқиши, қизлик фамилиясига қайтиш режаси ҳамда ўғлининг тарбияси ва келажаги борасидаги қарашларини очиқ айтди.

"Қачон шунча вақт ўтиб кетди?"

Актриса фарзанди дунёга келганидан кейинги 10 йил давомида асосан пул топиш ва иш билан банд бўлганини айтди. Унинг сўзларига кўра, бу даврда ўғлининг болалик йилларидаги айрим лаҳзаларни ўтказиб юборганини кейинчалик англаган.

"Фарзандим кичиклигида пулнинг орқасидан югуриб, унинг болалик йилларини ўтказиб юборибман", — деди Феруза Собитова.

У фарзанди кичик пайтида уни энагага қолдириб, оилани таъминлаш ва энага харажатларини қоплаш учун кўпроқ ишлаганини таъкидлади. Актрисанинг айтишича, ўғли 10 ёшга тўлганида вақтнинг қанчалик тез ўтганини чуқурроқ ҳис қилган.

Шундан сўнг у фарзанди билан кўпроқ вақт ўтказиш, онаси ва оиласига ҳам етарлича вақт ажратиш ҳақида ўйлай бошлаган. Феруза Собитованинг сўзларига кўра, айнан шу даврда унинг соғлиғида муаммо юзага келган. Кейинчалик бу ҳолат унинг ҳаётидаги йўналишлардан бирини ўзгартириб, психологияни ўрганишга киришишига сабаб бўлган.

Актрисанинг ҳаётидаги ушбу давр, унинг айтишича, ўзини ва ҳаётидаги устуворликларни қайта кўриб чиқишига туртки берган.

Феруза СобитоваДаракчипсихологиятаджибкорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"26 июл 10:50Актриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиАктриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотди13 июн 16:19Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)22 сентябр 14:18Юлдуз Турдиева машҳур қўшиқ ортидаги сирни очди (видео)Юлдуз Турдиева машҳур қўшиқ ортидаги сирни очди (видео)13 июл 11:46Феруза Норматова эрининг фарзанди ҳақида очиқ гапирдиФеруза Норматова эрининг фарзанди ҳақида очиқ гапирди30 апрел 13:27Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)27 июн 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ