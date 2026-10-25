Тошкентда "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" халқаро маросими бўлиб ўтди

·73·Маданият
Тошкентда "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" халқаро маросими бўлиб ўтди

2026 йил 23–24 октябрь кунлари Тошкентда илк бор "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" халқаро маросими ташкил этилди. Тадбир Марказий Осиё ва Кавказ мамлакатлари кино ва телевидение вакилларининг ижодий ютуқларини эътироф этишга бағишланди. Бу ҳақда Golden Globes ташкилотининг расмий сайтида маълум қилинган.

Маросимда Ўзбекистон, Озарбайжон, Грузия, Қозоғистон ва Арманистондан жами олти нафар санъаткор тақдирланди. Улар орасида ўзбекистонлик актриса Гулчеҳра Жамилова ва режиссёр Али Ҳамроев ҳам бор. Шунингдек, озарбайжонлик ижодкор Таҳмина Рафаэлла, грузиялик режиссёр Леван Когуашвили, қозоғистонлик актриса Шуғила Ешен ҳамда арманистонлик актёр Самвел Тадевосян эътироф этилди.

Ташкилотчилар маълумотига кўра, мукофотлар учта йўналишда топширилди: Meridian Award, Trailblazer Award ва Beacon Award. Ўзбекистон вакиллари Гулчеҳра Жамилова ва Али Ҳамроев Meridian мукофотига лойиқ кўрилди.

Turli yoshdagi uch erkak va uch ayolning portretlaridan iborat jamlanma.

Тадбир тарихий Ипак йўли ҳудудининг маданий мероси ва ижодий салоҳиятини халқаро майдонда намойиш этиш, минтақа киноижодкорлари ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш ҳамда Шарқ ва Ғарб ўртасидаги маданий ҳамкорликни мустаҳкамлашни кўзлаган. Маросим Golden Globes ташкилоти ва Vivid Strategies ҳамкорлигида ўтказилди. Ўзбекистон Маданият вазирлиги эса тадбирни ташкил этишга кўмаклашувчи томон сифатида қатнашди.

"Golden Globes Silk Road Tribute Gala"нинг Тошкентда ўтказилиши мамлакат кино ва маданият соҳасини халқаро аудиторияга танитиш ҳамда минтақа ижодкорлари учун янги ҳамкорлик имкониятларини яратишга қаратилган ташаббуслардан бири бўлди.

Golden Globes Silk Road Tribute GalaГулчеҳра ЖамиловаАли ҲамроевЎзбекистон Маданият вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гулчеҳра Жамилова “Олтин глобус” мукофотига сазовор бўлган илк ўзбек актрисасига айланди!Гулчеҳра Жамилова “Олтин глобус” мукофотига сазовор бўлган илк ўзбек актрисасига айланди!Бугун 11:58Лола Йўлдошева саҳнага қайтдими? Хонанданинг чиқиши эътибор марказида (видео)Лола Йўлдошева саҳнага қайтдими? Хонанданинг чиқиши эътибор марказида (видео)Бугун 17:16“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди21 октябр 22:53Майкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиМайкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюради30 июн 13:33Нилуфар Усмонованинг “Салом севги” таронаси тингловчилар эътиборига тушди (аудио)Нилуфар Усмонованинг “Салом севги” таронаси тингловчилар эътиборига тушди (аудио)Бугун 16:53«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?«Чўпон ва шаҳарлик қиз»нинг 2-қисми суратга олинмоқда: Мардон тирикми?Бугун 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир