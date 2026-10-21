“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди

·12·Маданият
“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди

Ўткир тиғлар” сериали ва “Пианиночи” (“The Pianist”) фильми орқали дунёга танилган, икки карра “Оскар” мукофоти совриндори Эдриан Броудининг Ўзбекистонга ташриф буюргани ҳақида хабарлар тарқалди.

Маълумотларга кўра, актёр 21–22-октабр кунлари Самарқандда ўтказилаётган Болалар фаровонлиги масаласига бағишланган Бутунжаҳон саммитида иштирок этиш учун келган. Тадбирда 100 дан ортиқ мамлакатдан қарийб 600 нафар вакил иштирок этиши кутилмоқда. Саммит доирасида болалар ҳуқуқлари, таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий ҳимоя масалалари муҳокама қилинмоқда.

Шунингдек, 23–24-октябрь кунлари Тошкентда илк бор “Golden Globes Silk Road Tribute Gala” маросими ташкил этилади. Унда Марказий Осиё ва Кавказ мамлакатлари кино ва телевидение намояндаларининг ютуқлари эътироф этилади. Броудининг ҳам ушбу маросимда қатнашиши кутилаётгани айтилмоқда.

Эдриан БроудБутунжаҳон саммитиGolden Globes Silk Road Tribute GalaЎткир тиғлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтарди"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтарди12 сентябр 00:262 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)2 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)13 август 13:13Саида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширдиСаида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширди27 сентябр 01:43Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда22 сентябр 10:07Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?11 сентябр 08:47«Майкл» фильми тарихдаги энг даромадли фильмга айланди«Майкл» фильми тарихдаги энг даромадли фильмга айланди5 июл 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди