Хонанда Улуғбек Раҳматуллаевнинг доимо ёш кўриниш сири маълум бўлди!
Хонанда Улуғбек Раҳматуллаев концерт олдидан берган интервьюларидан бирида мухлисларни қизиқтирган саволга жавоб берди. Ундан йиллар ўтса-да, қандай қилиб ёш ва тетик кўринишини сақлаб қолаётгани сўралди.
Хонанда бунинг сирини нафақат ижобий фикрлаш ва орзу қилиш, балки кундалик одати билан ҳам боғлади.
“Ёш кўринишнинг сири — яхши нарсалар ҳақида ўйлаш, орзу қилиш ва унга ишониш керак. Менинг энг катта сирим — ҳар куни муздек сувда ювинаман”, — деди Улуғбек Раҳматуллаев.
Дарҳақиқат, йиллар ўтишига қарамай, хонанданинг ташқи кўриниши мухлислар эътиборини тортиб келмоқда. Унинг бу одати бошқаларга ҳам қизиқарли туюлиши мумкин.
Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда мухлислар хонандага самимий тилакларини билдириб, ундан янги ижодий ишлар кутишаётганини ёзишмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…