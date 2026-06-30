Майкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюради
Голливуднинг ёш актёрларидан бири, "Майкл" биографик фильмида бош ролни ижро этган Жафар Жексон илк бор Ўзбекистонга ташриф буюради.
У 23–24 октабр кунлари Тошкентда илк марта ўтказиладиган нуфузли халқаро "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" мукофотини топшириш маросимининг фахрий меҳмони сифатида иштирок этади.
Маълум қилинишича, Лиссабонда бўлиб ўтган учрашув чоғида халқаро модел Вазира Жон ва унинг турмуш ўртоғи, таниқли продюсер Орландо Жон Жафар Жексонга Ўзбекистоннинг бой тарихи, маданияти ва меҳмондўстлиги ҳақида сўзлаб беришган. Шундан сўнг актёр юртимизга келишни интиқлик билан кутаётганини билдирган.
"Мен Ўзбекистонга ташриф буюришни сабрсизлик билан кутяпман. Вазира менга мамлакатингиз ҳақида жуда кўп илиқ ва чиройли таассуротлар улашди. "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" тадбирига таклиф қилинганимдан жуда мамнунман", — дейди Жафар Жексон.
Жафар Жексоннинг Тошкентга ташрифи халқаро кино ихлосмандлари ва санъат мухлислари учун йилнинг энг кутилган воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…