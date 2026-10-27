Марям Тиллаева севгилиси билан ярашди: жуфтлик турмуш қуришни режалаштирмоқда!

·0·Маданият
Марям Тиллаева севгилиси билан ярашди: жуфтлик турмуш қуришни режалаштирмоқда!

Ўзбекистоннинг биринчи президенти Ислом Каримовнинг набираси Мариам Тилляева Арно Косян билан муносабатларини қайта тиклади. Бу ҳақда блогер Тошкентда бўлиб ўтган Golden Globes Silk Road Tribute Gala маросимида маълум қилди.

Мариам Тилляева ва Арно Косян 2027 йил баҳорида турмуш қуришни режалаштирмоқда. Айни пайтда жуфтлик тўйга тайёргарлик кўриб, маросим ўтказиладиган жойни танлаш масаласини муҳокама қилмоқда.

Уларнинг асосий тўй маросимини Ўзбекистонда ўтказиш нияти бор. Шунингдек, кейинчалик Москвада ҳам алоҳида байрам ташкил этиш эҳтимоли кўриб чиқилмоқда.

Ҳозирча тўйнинг аниқ санаси ва манзили маълум қилинмаган. Мариам Тилляева шахсий ҳаётига оид тафсилотларни омма билан бўлишишни истамаслигини ҳам таъкидлади.

Мариам ТилляеваАрно КосянИслом КаримовGolden Globes Silk Road Tribute Gala
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лола Йўлдошева саҳнага қайтдими? Хонанданинг чиқиши эътибор марказида (видео)Лола Йўлдошева саҳнага қайтдими? Хонанданинг чиқиши эътибор марказида (видео)25 октябр 17:16Тошкентда "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" халқаро маросими бўлиб ўтдиТошкентда "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" халқаро маросими бўлиб ўтди25 октябр 15:40Гулчеҳра Жамилова “Олтин глобус” мукофотига сазовор бўлган илк ўзбек актрисасига айланди!Гулчеҳра Жамилова “Олтин глобус” мукофотига сазовор бўлган илк ўзбек актрисасига айланди!25 октябр 11:58“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди21 октябр 22:53Марям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиМарям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учради23 июн 20:35Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб бердиМарям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб берди28 август 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари