Марям Тиллаева севгилиси билан ярашди: жуфтлик турмуш қуришни режалаштирмоқда!
Ўзбекистоннинг биринчи президенти Ислом Каримовнинг набираси Мариам Тилляева Арно Косян билан муносабатларини қайта тиклади. Бу ҳақда блогер Тошкентда бўлиб ўтган Golden Globes Silk Road Tribute Gala маросимида маълум қилди.
Мариам Тилляева ва Арно Косян 2027 йил баҳорида турмуш қуришни режалаштирмоқда. Айни пайтда жуфтлик тўйга тайёргарлик кўриб, маросим ўтказиладиган жойни танлаш масаласини муҳокама қилмоқда.
Уларнинг асосий тўй маросимини Ўзбекистонда ўтказиш нияти бор. Шунингдек, кейинчалик Москвада ҳам алоҳида байрам ташкил этиш эҳтимоли кўриб чиқилмоқда.
Ҳозирча тўйнинг аниқ санаси ва манзили маълум қилинмаган. Мариам Тилляева шахсий ҳаётига оид тафсилотларни омма билан бўлишишни истамаслигини ҳам таъкидлади.
Изоҳлар 0
…