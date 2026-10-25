Лола Йўлдошева саҳнага қайтдими? Хонанданинг чиқиши эътибор марказида (видео)

·6·Маданият
Лола Йўлдошева саҳнага қайтдими? Хонанданинг чиқиши эътибор марказида (видео)

Хонанда Лола Йўлдошева Тошкентда илк бор ўтказилган «Golden Globes Silk Road Tribute Gala» маросимида иштирок этди. Санъаткор тадбирда нафақат чиқиши, балки ўзига хос саҳна либоси билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Кечада Лола Йўлдошева мухлисларига ўзининг машҳур «Муҳаббатим» қўшиғини тақдим этди. Хонанданинг саҳнадаги чиқиши унинг ижодини соғинган мухлислар учун қувончли лаҳзалардан бири бўлди.

Санъаткор ушбу кечадан олинган видеони Instagram саҳифасига жойлаб, унга «Ҳамма нарсанинг «бир йил ўтиб»и бор» деб изоҳ қолдирди.

Хонанданинг саҳнадаги кўриниши мухлислари орасида илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўпчилик Лола Йўлдошеванинг яна саҳнада кўриниш берганидан хурсандлигини билдириб, унга самимий тилаклар йўлламоқда.

Лола ЙўлдошеваGolden Globes Silk Road Tribute GalaМуҳаббатим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" халқаро маросими бўлиб ўтдиТошкентда "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" халқаро маросими бўлиб ўтдиБугун 15:40Гулчеҳра Жамилова “Олтин глобус” мукофотига сазовор бўлган илк ўзбек актрисасига айланди!Гулчеҳра Жамилова “Олтин глобус” мукофотига сазовор бўлган илк ўзбек актрисасига айланди!Бугун 11:58“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди“Пианиночи” фильми юлдузи Эдриан Броуди Ўзбекистонга келди21 октябр 22:53«Кўз ёшларим тугагунча йиғладим» — Лола Йўлдошеванинг маҳзун видеоси мухлисларини хавотирга солди (видео)«Кўз ёшларим тугагунча йиғладим» — Лола Йўлдошеванинг маҳзун видеоси мухлисларини хавотирга солди (видео)21 октябр 19:23Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)1 октябр 05:19Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаМашҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшда4 сентябр 21:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир