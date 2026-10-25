Лола Йўлдошева саҳнага қайтдими? Хонанданинг чиқиши эътибор марказида (видео)
Хонанда Лола Йўлдошева Тошкентда илк бор ўтказилган «Golden Globes Silk Road Tribute Gala» маросимида иштирок этди. Санъаткор тадбирда нафақат чиқиши, балки ўзига хос саҳна либоси билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Кечада Лола Йўлдошева мухлисларига ўзининг машҳур «Муҳаббатим» қўшиғини тақдим этди. Хонанданинг саҳнадаги чиқиши унинг ижодини соғинган мухлислар учун қувончли лаҳзалардан бири бўлди.
Санъаткор ушбу кечадан олинган видеони Instagram саҳифасига жойлаб, унга «Ҳамма нарсанинг «бир йил ўтиб»и бор» деб изоҳ қолдирди.
Хонанданинг саҳнадаги кўриниши мухлислари орасида илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўпчилик Лола Йўлдошеванинг яна саҳнада кўриниш берганидан хурсандлигини билдириб, унга самимий тилаклар йўлламоқда.
Изоҳлар 0
…