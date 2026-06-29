Новое поколение BMW X5 представят в совершенно ином дизайне: опубликованы первые фото
Немецкий концерн BMW готовится официально представить одну из своих самых популярных моделей кроссоверов — BMW X5 нового поколения (под индексом Г65). Хотя премьера запланирована на завтра, сегодня в сети появились качественные фотографии, полностью раскрывающие внешний вид и интерьер автомобиля. Опубликованные ресурсом Кочеспиас изображения показывают, что новый кроссовер полностью отказывается от традиционной философии дизайна бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.
Дизайн нового BMW X5 выполнен в стиле Неуе Классе, который определяет будущее направление компании и во многом напоминает недавно представленную модель BMW iX3. В передней части автомобиля привлекают внимание суженная светодиодная оптика и характерные дневные ходовые огни в форме «Кс». Решетка радиатора также получила новый облик, став более цельной и технологичной. По мнению экспертов, именно эти фары и обновленная «морда» вызовут бурные дискуссии среди автолюбителей.
Революционные изменения во внешнем видеВ боковой части кроссовера также применены ряд неожиданных решений. Например, колесные арки имеют скульптурную форму, а дверные ручки выглядят совершенно иначе — они выполнены в виде небольших «плавников» в месте стыка стекла и металлической части. Подобное решение ранее использовалось только в концепт-каре BMW Спидтоп. В задней части можно заметить полностью новую графику фонарей и переработанный бампер.
Судя по фотографиям, представленная модель является не версией с двигателем внутреннего сгорания, а полностью электрической версией под названием иКс5. Тем не менее, ожидается, что платформа Г65 будет поддерживать электрические, гибридные и традиционные двигатели. По данным иксбт.ком, новый BMW X5 предложит широкий диапазон моторов для различных рынков.
Технические характеристики и интерьер салонаИнтерьер автомобиля также воплощает архитектуру Неуе Классе. Одним из главных новшеств стало появление отдельного дисплея для переднего пассажира. Эта технология впервые применяется в моделях BMW, а общий дизайн передней панели был значительно упрощен и оцифрован. Что касается технических показателей, известны некоторые данные о версии иКс5 60 xDrive:
- два электродвигателя общей мощностью 578 л.с.;
- аккумулятор емкостью 141 кВт·ч для европейского рынка;
- батарея емкостью 144 кВт·ч для рынка США;
- возможность преодолевать большие расстояния на одном полном заряде.
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