Ferrari вернула механическую коробку передач спустя 14 лет перерыва

Итальянский производитель суперкаров Ferrari подготовил неожиданный подарок для своих преданных поклонников. Бренд из Маранелло спустя 14 лет перерыва наконец представил новую модель с механической коробкой передач — Ferrari 12Килиндри Мануале. Эта новинка стала одним из самых запрашиваемых требований к бренду в последние годы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Новая модель стала первым автомобилем с педалью сцепления после Ferrari Калифорниа. Также она вошла в историю как первый суперкар, объединивший двигатель В12 и механическое управление после легендарной модели 599 ГТБ. По данным издания Autocar, эта специальная серия будет выпущена тиражом всего 1499 экземпляров, а её цена установлена на уровне 590 000 евро (примерно 508 тысяч фунтов стерлингов).

Инновационная технология: гармония электроники и механики

Инженеры Ferrari не ограничились простым возвращением классической «механики». В модели 12Килиндри Мануале применена инновационная система «бй-вире». Это означает, что рычаг и педаль сцепления не имеют прямой механической связи с коробкой передач на заднем мосту. На самом деле автомобиль оснащен восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией ДКТ, однако специальная система полностью симулирует действия водителя.

Особенность этой системы заключается в том, что положение педали сцепления определяет степень сцепления дисков в трансмиссии. Это позволяет водителю управлять двигателем В12 мощностью 819 л.с. точно так же, как в автомобилях «старой школы». При неосторожности машину даже можно заглошить, что максимально приближает ощущения от вождения к реальности.

Гармония безопасности и комфорта

Хотя система имитирует реальную механику, инженеры Ferrari не забыли и о вопросах безопасности. Например, если водитель по ошибке выберет первую передачу на высокой скорости, электроника не выполнит эту команду, чтобы избежать повреждения двигателя. По словам руководителя проекта Валентина Марге, эта система является слоем, созданным для возвращения водителю «наследуемого опыта».

Еще одним удобным аспектом является то, что модель 12Килиндри Мануале можно управлять и в полностью автоматическом режиме. Это значительно облегчает задачу водителю, особенно в городских пробках. Руководство Ferrari описывает эту модель не только как высокопроизводительный автомобиль, но и как источник несравненных эмоций.

На автомобильном рынке Узбекистана модели бренда Ferrari также высоко ценятся коллекционерами и любителями роскошных авто. Ожидается, что новая 12Килиндри Мануале благодаря ограниченному тиражу и стоимости (на 50% дороже стандартной модели) станет одним из самых редких современных суперкаров в мире.