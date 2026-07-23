В России будут выпускать новый внедорожник Соллерс С9: масштабные изменения на заводе УАЗ

·302·Авто
В России будут выпускать новый внедорожник Соллерс С9: масштабные изменения на заводе УАЗ

Российская компания «Соллерс» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый рамный внедорожник Соллерс С9. Этот документ открывает юридический путь к серийному производству и началу официальных продаж модели. Примечательно, что автомобиль будет собираться на мощностях Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), что станет важным шагом в модернизации предприятия. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает источник.

По данным иксбт.ком, модель Соллерс С9 будет предлагаться в пяти- и семиместном исполнении. Габариты автомобиля внушительны: длина составляет 5200 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1885 мм. Колесная база равна 3090 мм, что обеспечивает просторный и комфортабельный салон. Технически модель базируется на китайском внедорожнике JAC ДжС9, однако она была существенно адаптирована для местного рынка.

Технические характеристики и мощность

Покупателям нового внедорожника предложат два варианта двигателей. Первый — 2,0-литровый бензиновый турбомотор, второй — турбодизель аналогичного объема. В обоих случаях двигатели работают в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Это обеспечивает плавность хода как в сложных дорожных условиях, так и в городском цикле.

Соллерс С9 имеет классическую рамную конструкцию и оснащен системой полного привода (4WD). Водитель может выбирать несколько режимов движения для адаптации к различным дорожным условиям. Задняя подвеска, позаимствованная у пикапа Соллерс СТ9, выполнена пружинной, что позволяет достичь баланса между грузоподъемностью и комфортом.

Локализация и дизайнерские изменения

В процессе адаптации автомобиля для российского рынка принимали активное участие специалисты МГТУ им. Баумана. Благодаря их усилиям был переработан дизайн интерьера, изменена решетка радиатора и оптимизировано расположение камер кругового обзора (360 градусов). Эти изменения сделали модель совершеннее не только внешне, но и функционально.

Производственный процесс будет организован на новой прессовой линии, запущенной на территории УАЗа. Этот цех будет производить кузовные детали не только для Соллерс С9, но и для пикапов Соллерс и традиционных моделей УАЗ. Такая интеграция позволит снизить себестоимость производства и расширить базу запчастей.

Для автомобильного рынка Узбекистана эта новость также может представлять интерес. В настоящее время в стране высок спрос на рамные внедорожники, в частности, на крупные модели брендов BYD и Toyota. Время покажет, как появление относительно доступных и мощных автомобилей, таких как Соллерс С9, повлияет на региональную конкуренцию. На данный момент старт производства запланирован на сентябрь.

SollersУАЗВнедорожникАвтомобильРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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