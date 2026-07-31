BYD вывела на британский рынок новый гибридный кроссовер мощностью 402 лошадиные силы

Ведущая китайская автомобильная компания BYD выпустила на рынок Великобритании свою самую крупную модель — кроссовер BYD Ти7. Как сообщает издание Autocar, стартовая цена новой модели составляет 47 995 фунтов стерлингов, что делает ее дешевле таких известных конкурентов, как Land Rover Дефендер, а также Mercedes-Benz GLC и BMW X3. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Технические возможности и мощность

Модель BYD Ти7, поставляемая на британский рынок, оснащена первой высокопроизводительной плагин-гибридной силовой установкой «ДМ-п» от китайского бренда. Эта система включает в себя 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, два электромотора (по одному на каждую ось) и литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею емкостью 35,6 кВт/ч.

Общая мощность гибридной системы составляет 402 лошадиные силы, что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 62 миль/ч (100 км/ч) за 4,8 секунды. Кроме того, модель способна преодолевать до 74 миль исключительно на электротяге, что обеспечивает достаточную эффективность для ежедневных поездок в городских условиях.

Внешний вид и концепция дизайна

Внешний облик автомобиля выполнен в брутальном и мускулистом стиле с резкими гранями, напоминающем классические внедорожники 4кс4, такие как Land Rover Дефендер и Toyota Land Cruiser. Наличие крепления для запасного колеса на двери багажника еще больше подчеркивает его серьезный характер.

Хотя в Великобритании эта машина продается под основным брендом BYD, она является более крупным родственником модели Денза Бао 5, появление которой в стране ожидается позже в этом году. В Китае обе модели продаются под молодежным премиальным брендом Фангченгбао, принадлежащим BYD.

Как поясняют представители BYD УК, модель Бао 5 с рамным кузовом предназначена для полноценного бездорожья, в то время как Ти7 с несущим кузовом ориентирована на покупателей, которые хотят получить прочный дизайн, но не нуждаются в экстремальных возможностях офф-роад.

На китайском рынке BYD Ти7 также предлагается в полностью электрической версии, совместимой с фирменными зарядными устройствами BYD «Флаш», способными выдавать мощность до 1500 кВт. В текущем году в рамках презентации Денза З9 GT в Великобритании планируется построить сеть из 300 таких зарядных станций, однако перспективы появления электрической версии Ти7 на этом рынке пока остаются неизвестными.

Поставки автомобилей BYD Ти7 клиентам запланированы на январь следующего года.