Алпине ва Лакосте хамкорликда ноёб А290 електр ралли ксетчбекини такдим етди

·21·Авто
Алпине ва Лакосте хамкорликда ноёб А290 електр ралли ксетчбекини такдим етди

Два легендарных французских бренда — автопроизводитель Алпине и модный дом Лакосте — в рамках совместного сотрудничества представили специальную раллийную версию модели А290. Этот проект привлекает внимание экспертов отрасли не только как образец технического совершенства, но и как гармоничное сочетание высокой моды и спортивной эстетики. По данным Иксбт.ком, новый концептуальный хэтчбек воплощает философию основателей брендов — Жана Ределе и Рене Лакоста. Об этом Иксбт.ком сообщает подробно.

Внешний вид автомобиля выполнен в ледяном бело-голубом оттенке, напоминающем горные цепи Алпине, а его ключевые детали дополнены яркими красными элементами, повторяющими цвет символа Лакосте — крокодила. Дизайнеры мастерски использовали красный цвет в аэродинамических элементах, системе освещения и передних накладках. Это придало машине как агрессивный, так и элегантный облик.

Необычные дизайнерские решения и символ крокодила

Самое поразительное изменение в рамках проекта наблюдается в задней части автомобиля. Вместо традиционного заднего стекла здесь установлен огромный элемент в форме головы крокодила красного цвета. Это нестандартное решение выполнено единым целым со спойлером и подчёркивает индивидуальность бренда. Примечательно, что в различных частях автомобиля спрятано в общей сложности 290 маленьких изображений крокодила, что отсылает к названию модели А290.

При входе в салон водителя встречает полностью красная атмосфера. В интерьере использована ткань «петит пикуе», характерная для поло-рубашек Лакосте. Крокодильи вышивки на сиденьях выполнены ателье Потенкиер, которое занимается созданием логотипов для одежды бренда. Некоторые детали сидений изготовлены компанией Эрпро на 3Д-принтере на основе лёгких конструкций, что способствует снижению веса.

Технические характеристики и раллийное наследие

Несмотря на модную направленность внешнего вида, Алпине А290 технически остаётся настоящим гоночным автомобилем. Его основу составляет модель А290 Ралле, предназначенная для клиентского автоспорта. Следующие технические характеристики определяют гоночный характер автомобиля:

  • Расширенные колёсные арки и более широкая колея;
  • Функциональный воздухозаборник на крыше и крупное заднее антикрыло;
  • Аэродинамические элементы из открытого углеродного волокна (карбона);
  • Усиленная подвеска и специальная раллийная тормозная система.
Электроэнергетическая установка настроена на устойчивость к тяжёлым нагрузкам в раллийных условиях, обеспечивая стабильную передачу мощности. Это демонстрирует, что электромобили могут быть конкурентоспособными не только на городских улицах, но и в экстремальных видах спорта.

В рамках этого сотрудничества дело не ограничилось только автомобилем. Компании также представили коллекцию специальной одежды, объединяющую эстетику тенниса и автоспорта. Подобные проекты, несомненно, повышают интерес к электромобилям и бренд-коллаборациям, набирающим популярность и на автомобильном рынке Узбекистана.

AlpineLacosteElektromobilRalliDizayn
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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