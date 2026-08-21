Сколько служит аккумулятор электромобиля?

Несмотря на то что современные электромобили стремительно входят в нашу жизнь, большинство автолюбителей волнует один главный вопрос: сколько на самом деле прослужит аккумулятор автомобиля? Многие обеспокоены пугающими слухами о батареях, которые со временем теряют ёмкость, как это происходит со смартфонами или ноутбуками. По данным иксбт.ком, опасения, что замена аккумулятора может обойтись дороже самого автомобиля, не совсем беспочвенны, поскольку эта технология стоит дорого. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Опасения по поводу аккумуляторов в основном связаны с опытом быстрой деградации повседневных гаджетов — телефонов и планшетов. В небольших устройствах батарея за короткий срок теряет способность удерживать заряд, требует более частой подзарядки или полностью выходит из строя. Пользователи боятся, что электромобили столкнутся с той же проблемой, и опасаются дорогостоящего ремонта. Однако технологии автомобильной промышленности кардинально отличаются от решений, применяемых в бытовой электронике, и соответствуют совершенно другим стандартам.

Реальная долговечность аккумуляторов и результаты испытаний

Практика показывает, что аккумуляторные батареи электромобилей часто служат столько же, сколько и сам автомобиль. Согласно многочисленным исследованиям и накопленным данным, аккумуляторы современных электромобилей сохраняют не менее 70% первоначальной ёмкости даже после пробега в 200 000 миль. Это огромная дистанция, которой большинство автомобилей с ДВС и электромобилей обычно не достигает.

В качестве примера можно привести несколько Tesla Модел С, использовавшихся в качестве такси в аэропорту Гатвик: за три года они проехали более 300 000 миль. Даже после такой интенсивной эксплуатации состояние аккумуляторов всех автомобилей сохранилось на уровне не менее 82%. Это на практике подтверждает, что технология значительно надёжнее и долговечнее, чем ожидалось.

Как предотвратить износ батареи

Естественно, любой аккумулятор неизбежно изнашивается со временем и в процессе эксплуатации, что приводит к сокращению запаса хода. Тем не менее существует несколько эффективных стратегий, позволяющих продлить срок службы батареи и сохранить её производительность. Если водители соблюдают правильные привычки зарядки, источник питания автомобиля может прослужить гораздо дольше, чем ожидает большинство людей.

В европейских странах также начинают появляться специальные станции, где электромобилям с разряженной батареей за несколько минут устанавливают полностью заряженный аккумулятор. Ожидается, что такие инфраструктурные решения в будущем полностью устранят опасения, связанные с ёмкостью батарей. В целом аккумуляторы современных электромобилей не выходят из строя так быстро, как считалось ранее, и надёжно служат на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.