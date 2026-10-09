Стоимость регистрации автомобиля приблизилась к 6,4 млн сумов

·70·Авто
Стоимость регистрации автомобиля приблизилась к 6,4 млн сумов

В Узбекистане с 1 сентября 2026 года базовая расчетная величина устанавливается в размере 440 тысяч сумов. Исходя из этой суммы, рассчитываются и основные платежи, связанные с государственной регистрацией автомобиля.

За государственную регистрацию обычного автотранспортного средства выплачивается 3 009 600 сумов. Стоимость получения государственного номерного знака составляет 3 080 000 сумов, а свидетельства о регистрации транспортного средства — 308 000 сумов.

Таким образом, общая стоимость этих трех основных платежей при регистрации автомобиля составит 6 397 600 сумов.

Для электромобилей, мотоциклов и прицепов применяются другие тарифы.

АвтомобильГосударственная регистрацияБРВАвтомобильный номерЭлектромобиль
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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