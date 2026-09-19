Победители конкурса «Учитель года»: 208 педагогов получат премии по 616 млн сумов

В Узбекистане подошел к концу впервые проведенный конкурс «Учитель года». В масштабном состязании, в котором приняли участие более 46 тысяч педагогов со всех регионов страны, победителем были признаны 208 учителей. Каждый из них будет награжден денежной премией в размере 616 миллионов сумов.

Эта сумма является специальным поощрительным вознаграждением, определенным для конкурса, и согласно действующему порядку, победителям выплачивается премия в размере 1400-кратного базового расчетного величины (БРВ). Учитывая, что с 1 сентября 2026 года БРВ установлен в размере 440 тысяч сумов, 1400 БРВ составляют 616 миллионов сумов.

Как завершился конкурс с участием более 46 тысяч педагогов?

Конкурс «Учитель года» был организован в целях выявления профессионального мастерства и стимулирования педагогов системы общего образования.

С самого первого этапа конкурса число педагогов, изъявивших желание принять в нем участие, превысило 46 тысяч. В последующих отборочных этапах отбирались учителя, показавшие самые высокие результаты.

Во втором этапе из каждого из 208 районов и городов приняли участие по три человека — в общей сложности 624 педагога. Были оценены их преподавательское мастерство, способность работать с учениками и профессиональный потенциал.

А в финальный этап прошли 416 педагогов, отобранных из 208 районов и городов. Помимо профессионального мастерства, они оценивались также по духовно-просветительской деятельности и уровню приверженности чтению книг.

По одному победителю из каждого района и города

По итогам финальных результатов в каждом из 208 районов и городов страны победителем был признан один учитель.

Таким образом, общее количество победителей составило 208 человек. Это также демонстрирует широту территориального охвата конкурса.

Показатель Результат Участники конкурса Более 46 тысяч Количество победителей 208 человек Регионы отбора победителей 208 районов и городов Победителей от одного региона 1 человек Премия на одного победителя 616 млн сумов Критерий премии 1400 БРВ

Порядок проведения конкурса определен постановлением Кабинета Министров № 264 от 28 апреля 2025 года. Согласно документу, конкурс «Учитель года» начиная с 2026 года будет проводиться один раз в два года, а победители будут награждаться денежной премией.

Почему размер премии достиг 616 миллионов сумов?

Здесь есть важный нюанс.

Денежная премия, выплачиваемая победителям конкурса, установлена не в твердой сумме в сумах, а в качестве 1400-кратного размера БРВ. В связи с этим при изменении БРВ меняется и денежный эквивалент премии.

До 31 августа 2026 года БРВ составлял 412 тысяч сумов. А с 1 сентября 2026 года он был увеличен до 440 тысяч сумов. В результате:

440 000 × 1 400 = 616 000 000 сумов.

Поэтому в настоящее время премия, начисляемая для каждого победителя конкурса «Учитель года», составляет 616 миллионов сумов.

На конкурсе оценивалось не только мастерство преподавания

На последующих этапах состязания оценка педагогов охватывала несколько направлений.

В частности, на третьем этапе наряду с профессиональным мастерством участников оценивались их духовно-просветительская деятельность и уровень увлечения чтением.

В 100-балльной системе оценки 20 баллов были выделены на духовно-просветительскую деятельность, а 80 баллов — на результаты 40 тестовых вопросов на основе утвержденной литературы.

Это свидетельствует о том, что в конкурсе внимание уделялось не только знаниям педагога по своему предмету, но и его мировоззрению, начитанности и воспитательной деятельности.

Какая общая сумма средств требуется для 208 победителей?

Если для одного победителя предусмотрено выделение 616 миллионов сумов, расчет для 208 победителей выглядит следующим образом:

616 миллионов × 208 = 128 миллиардов 128 миллионов сумов.

То есть общая сумма премий, назначенных 208 победителям, составляет 128,128 миллиарда сумов.

Согласно положению, победители конкурса награждаются денежными премиями за счет средств, выделенных в Фонд министра дошкольного и школьного образования.

«Учитель года» — часть новой системы стимулирования

Конкурс «Учитель года» начиная с 2026 года на основе нового порядка будет проводиться один раз в два года. Также этим постановлением был запущен конкурс «Лидер профессионального мастерства».

В этой системе победа дает возможность не только получить денежную премию, но и популяризировать профессиональное мастерство педагога и представить его в качестве примера для других учителей.

В 2024 году Президент Шавкат Мирзиёев в ходе общения с педагогами выдвинул инициативу о проведении конкурса «Учитель года» и поощрении учителей-победителей из 208 районов и городов. В ходе той беседы также поднимался вопрос о предоставлении победителям жилья.

Спустя время в действующем положении конкурса механизм поощрения победителей был определен в виде денежной премии.

Таким образом, впервые проведенный в Узбекистане конкурс «Учитель года» охватил более 46 тысяч педагогов и определил 208 победителей. Каждому победителю предусмотрена выплата премии в размере 616 миллионов сумов на основе действующего размера БРВ.

Самое интересное, что конкурс больше не останется разовым мероприятием: согласно действующему положению, он будет проводиться один раз в два года. А значит, в предстоящих конкурсах еще тысячи педагогов получат возможность продемонстрировать свое профессиональное мастерство.