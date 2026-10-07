В Узбекистане увеличат штрафы за просроченную продукцию

В Узбекистане будут увеличены штрафы для торговых точек за продажу продуктов питания с истекшим сроком годности. За нарушение правил торговли пищевыми продуктами, в том числе за реализацию товаров без указания даты их изготовления, устанавливается штраф в размере до 20 БРВ.

Новыми правилами также закрепляются единые санитарные стандарты для предприятий-производителей и переработчиков продуктов питания.

Кроме того, требования к продукции повышенной степени риска будут публиковаться в открытом доступе. Это расширит возможности для производителей и потребителей по получению информации о требованиях к безопасности продукции.