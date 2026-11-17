Шарифа Давронова заняла второе место в рейтинге США: её результат в центре внимания мирового сообщества
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- Победительница Азиатских игр в тройном прыжке Шарифа Давронова заняла второе место в рейтинге лучших результатов, зафиксированных на территории США в сезоне 2026 года.
- Спортсменка вошла в список ТОП-10, опубликованный сайтом Athletic.net, с результатом 14,35 метра.
- Лидер рейтинга Александра Начева зафиксировала при допустимых ветровых условиях результат, идентичный показателю Шарифы Давроновой.
Очередной радостный результат в легкой атлетике Узбекистана! Победительница Азиатских игр в тройном прыжке Шарифа Давронова по итогам сезона 2026 года заняла второе место в рейтинге лучших показателей, зафиксированных в США. Наша соотечественница с результатом 14,35 метра опередила ряд ведущих спортсменов.
Интересно, что занимающая первое место в рейтинге болгарка Александра Начева также показала результат 14,35 метра при допустимых ветровых условиях, как и Шарифа. Это еще раз подтверждает, насколько высок уровень мастерства узбекской легкоатлетки.
Шарифа Давронова в числе сильнейших атлетов США
Статистический сайт Атлетик.нет опубликовал список ТОП-10 лучших легкоатлетических результатов, зафиксированных на территории США в 2026 году во всех возрастных категориях.
Этот рейтинг охватывает не только профессиональных спортсменов. В него вошли студенты колледжей, сильные школьники, а также иностранные атлеты, выступающие на соревнованиях от имени университетов и клубов США.
В списке Вомен'с 2026 Унитед Статес Топ 10 Трак &амп; Фиелд Performance Лист Шарифа Давронова заняла вторую строчку в дисциплине тройного прыжка с результатом 14,35 метра.
Не уступила даже лидеру рейтинга
Лидер рейтинга — болгарка Александра Начева — заняла первое место с результатом 14,40 метра. Однако она показала этот результат при попутном ветре со скоростью +3,4 метра в секунду, что превышает допустимую норму.
Самое примечательное заключается в том, что лучший результат Начевы при допустимых ветровых условиях также составляет 14,35 метра. То есть по этому показателю она не превосходит Шарифу Давронову.
Важный результат для легкой атлетики Узбекистана
Место Шарифы Давроновой в этом рейтинге демонстрирует ее конкурентоспособность на международной арене. Особенно примечательно занять второе место в списке, охватывающем различные возрастные категории и спортивные системы США.
Таким образом, по показателям сезона 2026 года узбекская легкоатлетка обладает одним из двух лучших результатов в тройном прыжке, зафиксированных на территории США.
Для Шарифы это не просто место в рейтинге, а важный показатель, демонстрирующий потенциал легкой атлетики Узбекистана.
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