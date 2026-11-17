Очередной радостный результат в легкой атлетике Узбекистана! Победительница Азиатских игр в тройном прыжке Шарифа Давронова по итогам сезона 2026 года заняла второе место в рейтинге лучших показателей, зафиксированных в США. Наша соотечественница с результатом 14,35 метра опередила ряд ведущих спортсменов.

Интересно, что занимающая первое место в рейтинге болгарка Александра Начева также показала результат 14,35 метра при допустимых ветровых условиях, как и Шарифа. Это еще раз подтверждает, насколько высок уровень мастерства узбекской легкоатлетки.

Шарифа Давронова в числе сильнейших атлетов США

Статистический сайт Атлетик.нет опубликовал список ТОП-10 лучших легкоатлетических результатов, зафиксированных на территории США в 2026 году во всех возрастных категориях.

Этот рейтинг охватывает не только профессиональных спортсменов. В него вошли студенты колледжей, сильные школьники, а также иностранные атлеты, выступающие на соревнованиях от имени университетов и клубов США.