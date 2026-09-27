Количество электромобилей в Узбекистане достигло 122,7 тысячи

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Количество электромобилей в Узбекистане достигло 122,7 тысячи

На улицах Узбекистана становится все больше электромобилей. По новым данным Национального комитета статистики, по состоянию на 1 июля 2026 года в стране официально зарегистрировано 122,7 тысячи электромобилей. Большая их часть приходится на город Ташкент.

Этот показатель свидетельствует о том, что изменения на рынке электромобилей в последнее время значительно ускорились. По состоянию на 1 июля 2025 года в Узбекистане было зарегистрировано 73,6 тысячи электромобилей. Таким образом, за год их официальное количество увеличилось примерно на 49,1 тысячи.

Большая часть электромобилей — в Ташкенте

Статистика в разрезе регионов показывает наибольший разрыв в пользу столицы.

По состоянию на 1 июля 2026 года в городе Ташкенте зарегистрировано 88 496 электромобилей. Это составляет около 72 процентов от общего числа электромобилей в стране.

В Ташкентской области зафиксировано 9 546 электромобилей.

Далее следуют следующие регионы:

  • Самаркандская область — 4 870;

  • Хорезмская область — 3 784;

  • Кашкадарьинская область — 3 045;

  • Ферганская область — 2 442;

  • Навоийская область — 2 227;

  • Бухарская область — 1 963;

  • Андижанская область — 1 607.

В Республике Каракалпакстан зарегистрировано 1 387, в Наманганской области — 1 237, в Сырдарьинской области — 993 электромобиля.

В Джизакской области этот показатель составил 701, а в Сурхандарьинской области — 429.

Прирост почти на 50 тысяч за год

Если сравнить рост числа электромобилей с предыдущей статистикой, тенденция становится еще более очевидной.

Если по состоянию на 1 июля 2025 года в стране насчитывалось 73,6 тысячи электромобилей, то к 1 июля 2026 года эта цифра достигла 122,7 тысячи.

То есть за год количество официально зарегистрированных электромобилей выросло почти на 66,7 процента.

Кроме того, в январе–июне 2026 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 37 874 электромобиля. Их общая стоимость составила 447,7 миллиона долларов США. Объем импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,6 раза.

В рынке электромобилей велика доля Китая

В январе–июне подавляющее большинство ввезенных в страну электромобилей поступило из Китая.

По данным Комитета статистики, за шесть месяцев из Китая было импортировано 37 560 электромобилей. Из Гонконга завезен 141, из Кореи — 80, из Германии — 42 и из США — 21 электромобиль.

Эти цифры показывают высокую роль китайских производителей на рынке электромобилей Узбекистана.

Большая разница между регионами

Один из самых примечательных аспектов статистики — неравномерное распределение электромобилей по стране.

Существует огромный разрыв между 88 496 электромобилями в столице и 429 показателями в Сурхандарье.

Количество электромобилей в самом Ташкенте в несколько раз превышает показатели по каждому из Ташкентской, Самаркандской, Хорезмской, Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей.

Эти цифры показывают, что использование электромобилей в настоящее время стремительно популяризируется в основном в столице и прилегающих к ней районах.

По состоянию на 1 июля 2026 года в Узбекистане зарегистрировано 122,7 тысячи электромобилей. Около 88,5 тысячи из них приходится на город Ташкент.

Новые объемы импорта и рост числа регистрируемых в стране электромобилей свидетельствуют об увеличении доли электротранспорта на автомобильном рынке Узбекистана.

Теперь главный вопрос — сохранится ли этот темп роста в последующие месяцы и насколько быстро электромобили станут популярными в регионах за пределами столицы?

ЭлектромобилиТашкентНациональный комитет статистикиимпорт из Китая
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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