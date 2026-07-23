Манчестер Сити продлил контракт с узбекистанцем Абдукодиром Ҳусановым до 2031 года

·86·Спорт
Манчестер Сити продлил контракт с узбекистанцем Абдукодиром Ҳусановым до 2031 года

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» продолжает укреплять фундамент будущего, продлевая долгосрочные контракты с ключевыми игроками своего состава. Руководство клуба достигло новых соглашений с узбекистанским защитником Абдукодиром Ҳусановым и бельгийским вингером Жереми Доку. Оба футболиста теперь будут выступать на стадионе «Этихад» до 2031 года. Об этом сообщает портал Goal.com.

Это стратегическое решение было принято вслед за подписанием нового четырехлетнего контракта с главной звездой команды Филом Фоденом. По данным издания The Athletic, руководство «Манчестер Сити» считало приоритетной задачей удержание этих игроков в процессе подготовки к новой эре под руководством главного тренера Энцо Марески.

Прогресс Ҳусанова и стабильность Доку

Абдуқодир Ҳусанов присоединился к «Манчестер Сити» из французского «Ланса» в январе 2025 года. Во второй половине прошлого сезона, когда основные защитники Рубен Диаш и Йошко Гвардиол были травмированы, узбекистанский футболист сумел проявить себя. Его уверенная игра и хладнокровие в обороне произвели большое впечатление на руководство клуба.

Жереми Доку с момента перехода в «Манчестер Сити» выделяется своей стабильностью. Вингер провел более 40 матчей в каждом из последних трех сезонов, став неотъемлемой частью атак команды. Оба футболиста рассматриваются как главные опоры клуба в период после ухода Пепа Гвардиолы.

Шаг в будущее

Один из символов команды Фил Фоден также в среду продлил свой контракт до 2030 года с опцией продления еще на один сезон. Подобные внутренние трансферы и сохранение ключевых игроков вселяют большую уверенность в болельщиков «Манчестер Сити» перед новым сезоном.

Несмотря на то, что в текущее летнее трансферное окно, кроме покупки Эллиота Андерсона, крупных трансферов не было, клуб делает упор на укрепление внутренних ресурсов. В настоящее время команда продолжает тренировки под руководством Энцо Марески. Параллельно клуб работает над устранением слухов, связанных с Родри, и решением других кадровых вопросов.

Манчестер СитиАбдуқодир ҲусановФил ФоденАнглийская Премьер-лигаФутбольные трансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонЛука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонСегодня, 22:39Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Сегодня, 22:39Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерАлессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерСегодня, 22:31Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Сегодня, 22:30Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Сегодня, 22:21Битва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на ИталиюБитва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на ИталиюСегодня, 22:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...