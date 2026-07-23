Манчестер Сити продлил контракт с узбекистанцем Абдукодиром Ҳусановым до 2031 года

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» продолжает укреплять фундамент будущего, продлевая долгосрочные контракты с ключевыми игроками своего состава. Руководство клуба достигло новых соглашений с узбекистанским защитником Абдукодиром Ҳусановым и бельгийским вингером Жереми Доку. Оба футболиста теперь будут выступать на стадионе «Этихад» до 2031 года. Об этом сообщает портал Goal.com.

Это стратегическое решение было принято вслед за подписанием нового четырехлетнего контракта с главной звездой команды Филом Фоденом. По данным издания The Athletic, руководство «Манчестер Сити» считало приоритетной задачей удержание этих игроков в процессе подготовки к новой эре под руководством главного тренера Энцо Марески.

Прогресс Ҳусанова и стабильность Доку

Абдуқодир Ҳусанов присоединился к «Манчестер Сити» из французского «Ланса» в январе 2025 года. Во второй половине прошлого сезона, когда основные защитники Рубен Диаш и Йошко Гвардиол были травмированы, узбекистанский футболист сумел проявить себя. Его уверенная игра и хладнокровие в обороне произвели большое впечатление на руководство клуба.

Жереми Доку с момента перехода в «Манчестер Сити» выделяется своей стабильностью. Вингер провел более 40 матчей в каждом из последних трех сезонов, став неотъемлемой частью атак команды. Оба футболиста рассматриваются как главные опоры клуба в период после ухода Пепа Гвардиолы.

Шаг в будущее

Один из символов команды Фил Фоден также в среду продлил свой контракт до 2030 года с опцией продления еще на один сезон. Подобные внутренние трансферы и сохранение ключевых игроков вселяют большую уверенность в болельщиков «Манчестер Сити» перед новым сезоном.

Несмотря на то, что в текущее летнее трансферное окно, кроме покупки Эллиота Андерсона, крупных трансферов не было, клуб делает упор на укрепление внутренних ресурсов. В настоящее время команда продолжает тренировки под руководством Энцо Марески. Параллельно клуб работает над устранением слухов, связанных с Родри, и решением других кадровых вопросов.