Гуськов о бое против Анкалаева: «Это может изменить мою жизнь»

·44·Спорт
Гуськов о бое против Анкалаева: «Это может изменить мою жизнь»

Узбекский боец UFC Богдан Гуськов назвал предстоящий поединок против Магомеда Анкалаева на турнире UFC Фигхт Нигхт 282 одной из самых больших возможностей в своей карьере.

По его мнению, победа над российским спортсменом, занимающим первую строчку в рейтинге полутяжелого веса, может кардинально изменить не только его статус в UFC, но и всю его жизнь.

«Согласился сразу»

Гуськов рассказал, что когда менеджер сообщил ему о возможности боя с Анкалаевым, он долго не раздумывал.

«Мне не нужно время, чтобы принять хорошие новости. Когда мой менеджер сказал, что появилась возможность подраться с Магомедом, я сразу ответил: “Возможно, именно этот бой изменит мою карьеру и мою жизнь”», — сказал он.

Для бойца этот поединок дает шанс совершить резкий скачок в рейтинге и войти в число самых громких имен дивизиона.

Впервые проведет пятираундовый бой

Богдан Гуськов отметил, что изначально готовился к трехраундовому противостоянию. Теперь же он впервые в карьере выйдет на пятираундовый бой.

«Мы проводили тренировочный лагерь под трехраундовый бой. Теперь посмотрим, что будет в пяти раундах. Для меня это будет первый пятираундовый поединок», — сказал Гуськов.

Эта ситуация станет серьезным испытанием для выносливости узбекского бойца, его умения правильно распределять силы и действовать в финальных раундах.

Назвал Анкалаева самым сильным соперником

Гуськов оценил Магомеда Анкалаева как самого серьезного оппонента в полутяжелой весовой категории.

Он подчеркнул, что это столкновение даже интереснее, чем ранее обсуждавшийся потенциальный бой против Яна Блаховича.

«Бой с Анкалаевым для меня интереснее, чем бой против Блаховича. Магомед занимает первое место в рейтинге. Это настоящее испытание, которое покажет, чего я стою», — заявил он.

«У меня нет времени ждать»

33-летний Гуськов не скрывает, что на данном этапе карьеры не хочет двигаться маленькими шагами.

«Мне 33 года, я не могу ждать. Мне нужны только громкие имена и возможности», — сказал узбекский боец.

Из его слов очевидно, что Гуськов рассматривает бой против Анкалаева как решающий шанс для включения в чемпионскую гонку.

Важнейшее испытание в карьере

Высокая позиция в рейтинге и опыт Магомеда Анкалаева делают этот бой крайне сложной задачей для Гуськова.

Однако узбекский спортсмен нацелен продемонстрировать свой потенциал именно через такой масштабный поединок. Пятираундовое противостояние на турнире UFC Фигхт Нигхт 282 может открыть новую главу в его карьере или определить его дальнейший путь в дивизионе.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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