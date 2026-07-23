Samsung впервые использовала кремний-углеродные аккумуляторы: возможности новой технологии

·200·Технологии
Samsung впервые использовала кремний-углеродные аккумуляторы: возможности новой технологии

Южнокорейский технологический гигант Samsung впервые внедрил кремний-углеродные (СиК) аккумуляторы в свои новые складные смартфоны — Galaxy Z Фолд 8 Ultra, Galaxy Z Фолд 8 и Galaxy Z Флип 8. Ожидается, что эта технология откроет новую эру в индустрии аккумуляторов, поскольку она обеспечивает более высокую плотность энергии по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главное преимущество кремний-углеродных аккумуляторов заключается в том, что они позволяют значительно увеличить емкость батареи, не увеличивая физические размеры устройства. Кроме того, с помощью этой технологии инженеры могут сделать корпус смартфона тоньше, сохраняя при этом емкость аккумулятора. По данным иксбт.ком, Samsung решила внедрить инновации именно в этих двух направлениях.

Баланс емкости и компактности

Благодаря новой технологии Samsung удалось увеличить мощность аккумуляторов в своих складных смартфонах формата «книжка». В частности, модель Galaxy Z Фолд 8 Ultra оснащена аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, а стандартная модель Galaxy Z Фолд 8 получила батарею на 4800 мА·ч. Для сравнения, представитель предыдущего поколения был ограничен емкостью 4400 мА·ч.

В модели Galaxy Z Флип 8 компания поступила иначе: емкость аккумулятора осталась прежней, но благодаря СиК-технологии корпус устройства стал значительно тоньше. Если предыдущая модель в сложенном состоянии имела толщину 13,7 мм, то толщина нового Galaxy Z Флип 8 составляет 13,1 мм. Это важное новшество для пользователей, которые ценят компактность.

Рыночная конкуренция и планы на будущее

Стоит отметить, что китайские производители смартфонов значительно продвинулись в использовании кремний-углеродных аккумуляторов. С 2023 года некоторые бренды с помощью этой технологии устанавливают батареи емкостью от 6000 до 10 000 мА·ч, не увеличивая толщину корпуса. Samsung же выбрала в этом вопросе более осторожный и консервативный подход.

Пока что аккумуляторы нового типа используются только в дорогих складных устройствах серии Galaxy Z. Однако эксперты полагают, что в будущем эта технология распространится и на другие популярные серии Samsung. В частности, мы можем увидеть новые батареи в следующих линейках:

  • серия Galaxy С (флагманы);
  • устройства среднего сегмента серии Galaxy А;
  • модели Galaxy М и Galaxy Ф.
По слухам, будущая модель Galaxy S27 Ultra может быть оснащена кремний-углеродной батареей емкостью 5500-6000 мА·ч. Это, несомненно, выведет время автономной работы флагманов Samsung на новый уровень. В настоящее время компания продолжает адаптировать эту технологию к массовому производству и тестировать ее безопасность.

SamsungGalaxy Z Fold 8ТехнологииАккумуляторСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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