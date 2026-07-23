Селена Гомес отметила 34-летие! Проекты, принесшие ей славу

Селена Гомес, родившаяся 22 июля 1992 года в штате Техас, США, отметила свое 34-летие. Певица, актриса и продюсер получила множество поздравлений от поклонников по случаю своего дня рождения.

Селена Гомес получила широкую известность благодаря роли Алекс Руссо в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Позже она начала карьеру в музыкальной индустрии, представив такие хиты, как «Come and Get It», «Love You Like a Love Song» и «Lose You to Love Me». Трек «Calm down», записанный совместно с Rema, также стал одной из ее самых популярных коллабораций.

Гомес является основательницей косметического бренда «Rare Beauty». Она участвует в сериале «Убийства в одном здании» в качестве актрисы и исполнительного продюсера, за что неоднократно номинировалась на премию «Эмми».