Селена Гомес отметила 34-летие! Проекты, принесшие ей славу

·218·Культура
Селена Гомес отметила 34-летие! Проекты, принесшие ей славу

Селена Гомес, родившаяся 22 июля 1992 года в штате Техас, США, отметила свое 34-летие. Певица, актриса и продюсер получила множество поздравлений от поклонников по случаю своего дня рождения.

Селена Гомес получила широкую известность благодаря роли Алекс Руссо в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Позже она начала карьеру в музыкальной индустрии, представив такие хиты, как «Come and Get It», «Love You Like a Love Song» и «Lose You to Love Me». Трек «Calm down», записанный совместно с Rema, также стал одной из ее самых популярных коллабораций.

Гомес является основательницей косметического бренда «Rare Beauty». Она участвует в сериале «Убийства в одном здании» в качестве актрисы и исполнительного продюсера, за что неоднократно номинировалась на премию «Эмми».

Селена ГомесТехасСШАRare BeautyРема
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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