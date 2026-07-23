Темур Алихонов и Фарида впервые показали лицо своего сына Имрана!

Блогер Темур Алихонов и Фарида впервые показали публике лицо своего сына Имрана. Фарида опубликовала в социальных сетях семейные фотографии, на которых не стала скрывать лицо ребенка.

С момента рождения Имрана пара старалась не показывать его лицо общественности. В фотографиях и видео с участием сына они использовали различные стикеры, чтобы скрыть его внешность.

Недавно Фарида выложила на своей странице в Instagram несколько кадров с Имраном. На этот раз лицо мальчика было полностью открыто.

Фотографии за короткое время привлекли внимание подписчиков. В комментариях поклонники оставили теплые отзывы об Имране и пожелали семье всего наилучшего.