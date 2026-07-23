Пентагон увеличил бюджет программы космических запусков до 17 миллиардов долларов

·32·Технологии
Пентагон увеличил бюджет программы космических запусков до 17 миллиардов долларов

Министерство обороны США приняло решение о резком увеличении финансирования программы космических запусков в интересах национальной безопасности (НССЛ). Согласно последним данным, общий бюджет программы был увеличен на 11,4 миллиарда долларов, достигнув в общей сложности 17 миллиардов долларов. Это почти в три раза превышает предыдущий показатель в 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Это финансовое расширение послужит укреплению стратегического превосходства США в космосе и ускорению процесса вывода на орбиту спутников военного назначения. Как сообщает издание Иксбт.ком, ожидается, что дополнительные средства будут распределены между 7 ведущими частными компаниями, отобранными в рамках программы. Этот шаг еще раз подтверждает растущую зависимость Пентагона от частного сектора в развитии космической инфраструктуры.

Роль частного сектора в военной промышленности

Расширение программы НССЛ означает не просто выделение средств, а вывод масштабов использования частных коммерческих систем в оборонной системе США на новый уровень. В настоящее время Пентагон опирается именно на инновационные решения частных компаний при формировании оборонного потенциала в космосе. Это еще больше укрепляет сотрудничество между государством и бизнесом.

На фоне этих крупных инвестиций активно поддерживаются и другие небольшие, но стратегически важные проекты. Например, стартап Пулсе Спаке, разрабатывающий системы передачи энергии с помощью лазера между спутниками на орбите, сумел получить контракт на 40 миллионов долларов от Космических сил США. Также компания Беёнд Реач Лабс, создающая оборудование для развертывания крупных солнечных панелей для спутников, привлекла инвестиции в размере 10 миллионов долларов.

Новые игроки и возможности на космическом рынке

Правительство США не оставляет без внимания не только крупные запуски, но и суборбитальные исследования. В частности, компания Спинифекс Спаке объявила о предоставлении полного цикла услуг для суборбитальных полетов. Эти услуги включают в себя организацию миссий, использование частных стартовых площадок и инфраструктуру для тестирования новых технологий.

В век современных технологий космос стал неотъемлемой частью не только научных исследований, но и глобальной безопасности. Это решение Пентагона показывает, что космическая гонка на международной арене набирает новые обороты. Эти процессы интересны и для специалистов, так как расширение глобального космического рынка в будущем напрямую повлияет на стоимость и качество услуг спутниковой связи и дистанционного зондирования.

Подводя итог, можно сказать, что Министерство обороны США рассматривает космос как арену потенциальных конфликтов в будущем и стремится довести сотрудничество с коммерческими компаниями в этом направлении до максимума. Новый рубеж в 17 миллиардов долларов приведет к резкому увеличению количества военных аппаратов, выводимых на орбиту в ближайшие годы.

ПентагонКосмосNSSLСШАТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАOpenAI запустила функцию ChatGPT Хеалт для всех пользователей в СШАСегодня, 22:57Yandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местYandex представил искусственный интеллект для приема звонков и бронирования местСегодня, 22:56Легенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииЛегенда в истории авиации: лайнеры Boeing 717 выводятся из эксплуатацииСегодня, 22:29США под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСША под кибератаками: иранские хакеры угрожают энергетическим и водным системамСегодня, 22:22Runway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаRunway представила первый в мире интеллектуальный роутер для генеративных медиаСегодня, 22:22Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?Сегодня, 21:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне