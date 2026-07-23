Пентагон увеличил бюджет программы космических запусков до 17 миллиардов долларов

Министерство обороны США приняло решение о резком увеличении финансирования программы космических запусков в интересах национальной безопасности (НССЛ). Согласно последним данным, общий бюджет программы был увеличен на 11,4 миллиарда долларов, достигнув в общей сложности 17 миллиардов долларов. Это почти в три раза превышает предыдущий показатель в 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Это финансовое расширение послужит укреплению стратегического превосходства США в космосе и ускорению процесса вывода на орбиту спутников военного назначения. Как сообщает издание Иксбт.ком, ожидается, что дополнительные средства будут распределены между 7 ведущими частными компаниями, отобранными в рамках программы. Этот шаг еще раз подтверждает растущую зависимость Пентагона от частного сектора в развитии космической инфраструктуры.

Роль частного сектора в военной промышленности

Расширение программы НССЛ означает не просто выделение средств, а вывод масштабов использования частных коммерческих систем в оборонной системе США на новый уровень. В настоящее время Пентагон опирается именно на инновационные решения частных компаний при формировании оборонного потенциала в космосе. Это еще больше укрепляет сотрудничество между государством и бизнесом.

На фоне этих крупных инвестиций активно поддерживаются и другие небольшие, но стратегически важные проекты. Например, стартап Пулсе Спаке, разрабатывающий системы передачи энергии с помощью лазера между спутниками на орбите, сумел получить контракт на 40 миллионов долларов от Космических сил США. Также компания Беёнд Реач Лабс, создающая оборудование для развертывания крупных солнечных панелей для спутников, привлекла инвестиции в размере 10 миллионов долларов.

Новые игроки и возможности на космическом рынке

Правительство США не оставляет без внимания не только крупные запуски, но и суборбитальные исследования. В частности, компания Спинифекс Спаке объявила о предоставлении полного цикла услуг для суборбитальных полетов. Эти услуги включают в себя организацию миссий, использование частных стартовых площадок и инфраструктуру для тестирования новых технологий.

В век современных технологий космос стал неотъемлемой частью не только научных исследований, но и глобальной безопасности. Это решение Пентагона показывает, что космическая гонка на международной арене набирает новые обороты. Эти процессы интересны и для специалистов, так как расширение глобального космического рынка в будущем напрямую повлияет на стоимость и качество услуг спутниковой связи и дистанционного зондирования.

Подводя итог, можно сказать, что Министерство обороны США рассматривает космос как арену потенциальных конфликтов в будущем и стремится довести сотрудничество с коммерческими компаниями в этом направлении до максимума. Новый рубеж в 17 миллиардов долларов приведет к резкому увеличению количества военных аппаратов, выводимых на орбиту в ближайшие годы.