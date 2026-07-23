Алехандро Гарначо прощается с «Челси»: аргентинская звезда переходит в «Астон Виллу»

·49·Спорт
Алехандро Гарначо прощается с «Челси»: аргентинская звезда переходит в «Астон Виллу»

Нападающий лондонского «Челси» Алехандро Гарначо близок к уходу из команды. После неудачного сезона на «Стэмфорд Бридж» аргентинский талант продолжит карьеру в бирмингемской «Астон Вилле». Ожидается, что этот трансфер станет одной из самых громких сделок в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным издания The Athletic, «Астон Вилла» и «Челси» достигли соглашения о трансфере футболиста. Согласно условиям сделки, 22-летний вингер сначала проведет один сезон на правах аренды. При выполнении определенных условий бирмингемский клуб обязан будет выкупить игрока полностью. Это большая победа для Унаи Эмери, так как испанский специалист хотел видеть Гарначо в своей команде еще в прошлом году, когда тот покидал «Манчестер Юнайтед».

Долгожданный план Эмери и медицинское обследование

Унаи Эмери уверен, что взрывная скорость и техническое мастерство Алехандро Гарначо идеально впишутся в его тактическую схему. Сообщается, что футболист уже прошел медицинское обследование в Бирмингеме и принял условия четырехлетнего контракта, который вступит в силу в случае полноценного трансфера. Этот шаг имеет важное значение для «Астон Виллы» в преддверии борьбы в Лиге чемпионов и на внутренней арене в новом сезоне.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо также не стал препятствовать этому переходу. Гарначо не появлялся на предсезонных тренировках команды, так как Алонсо разрешил ему заняться решением трансферных вопросов. Воспитанник академии «Атлетико Мадрид» не смог найти свое место в Лондоне и стать постоянным игроком основного состава.

Гарначо был приобретен у «Манчестер Юнайтед» в прошлом году за 40 миллионов фунтов, однако он с трудом оправдал эти вложения. В прошлом сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах и сумел забить 8 голов. Несмотря на это, он не смог полностью адаптироваться к игровому стилю команды. Его уход является частью масштабных реформ в составе «Челси»; ранее Марк Кукурелья перешел в «Реал Мадрид», а Андрей Сантос — в «Манчестер Юнайтед».

Взаимообмен на трансферном рынке

Интересно, что трансфер Гарначо рассматривается как часть своеобразного обмена между двумя клубами. Недавно «Челси» обновил клубный рекорд, купив у «Астон Виллы» Моргана Роджерса за 117 миллионов фунтов стерлингов. Приход Гарначо в «Астон Виллу» призван заполнить пустоту в атаке, образовавшуюся после ухода Роджерса.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» открыла новую страницу в своей истории, выиграв Лигу Европы. Теперь команда нацелена на достойное выступление в Лиге чемпионов. Помимо Гарначо, клуб уже объявил о трансфере Йохана Манзамби из «Фрайбурга». Такая активность свидетельствует о серьезных намерениях бирмингемского клуба бороться за высокие места не только в Англии, но и на европейской арене в предстоящем сезоне.

ЧелсиАстон ВиллаАлехандро ГарначоТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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